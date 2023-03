Sehen Sie im Video: "Preisunterschiede machen mich sprachlos": Food-Influencerin landet Viralhit zur Inflation.









Dieses Video mit dem Titel „Inflation in Deutschland 2023“ geht auf der Videoplattform Tiktok viral. Es zeigt die Preisanstiege von Lebensmitteln im Vergleich.





Food-Influencerin Gamze Vural teilt das Video auf ihrem Account Platter.world, auf dem sie normalerweise die Zubereitung von Essensplatten zeigt. Mehr als vier Millionen User haben sich das Video der 31-Jährigen bereits angesehen.





Auf stern-Anfrage sagt die Influencerin, dass sie einige Aufnahmen nicht Anfang 2022, sondern eigentlich Ende 2021 gedreht habe. Der Grund war eine Videoserie, in der sie ihren Followern zeigt, wie sie eine Platte für unter zehn Euro zusammenstellen können.





Am Ende des Videos wird der Preisunterschied nochmal deutlich: Eine Platte mit Pommes und bunt belegten Toast-Schnitten, die 2022 insgesamt noch 8,21 Euro kostete, ist jetzt 15,87 Euro teuer.





„Die Preisunterschiede machen mich sprachlos“, sagt die Influencerin gegenüber dem stern.





Laut Statistischem Bundesamt sind die Lebensmittelpreise im Januar 2023 im Vergleich zum Vorjahr um 20,2 Prozent gestiegen. Zum Vergleich: zwischen 2000 und 2019 lag der jährliche Anstieg durchschnittlich noch knapp unter 1,5 Prozent, berichtet die Verbraucherzentrale.





Gamzes Video sorgt für zahlreiche Reaktionen bei den Usern.





„In den meisten Kommentaren wird die Politik kritisiert und viele lassen leider ihren Frust aus, da sie einfach Angst haben, dass sie diese enormen Preiserhöhungen nicht stemmen können.“, sagt Gamze gegenüber dem stern.





Da die Food-Influencerin oft Großeinkäufe macht, merkt auch sie die enormen Preisunterschiede. Sie versuche nun Rezepte und Platten mit weniger Produkten mit ihrer Community zu teilen. Ihre Video-Serie „Platten für unter 10 Euro“ kann sie aktuell gar nicht fortführen.





Mehr