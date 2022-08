Trotz Inflation und niedrigen Zinsen: So legen Sie Ihr Geld jetzt richtig an

Wer eine sechsstellige Summe anlegen will, muss in erster Linie eine psychologische Hürde meistern. Denn 100.000 Euro sind kein Kleingeld und das macht vielen Sparern Angst. Wir geben Tipps, wie Sie Ihr Geld sicher unterbringen. Nadine Oberhuber

Mit Nullen haben sich Anleger in den vergangenen Jahren recht viel herumgeschlagen: Nullzinsen, Nullwachstum, null Prozent Lohnerhöhung für eine lange Zeit oder Nullrenditen, wenn die Börse mal wieder einen Satz nach unten macht. An viele Nullen sind Sparer und Anleger also gewöhnt, doch kommen sie gleich im Fünferpack daher, in Form eines sechsstelligen Guthabens also, bereiten sie vielen von uns Kopfzerbrechen: Eine sechsstellige Summe von 100.000 Euro nämlich bedeutet für viele schon ein kleines Vermögen. Und da stellt sich gerade jetzt die Frage: