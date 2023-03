Wie hier in Österreich fordern in Europa und den USA viele Beschäftigte höhere Löhne aufgrund der gestiegenen Inflation

von Delphine Strauss Die Inflation bleibt hartnäckig und Arbeitnehmer auf der ganzen Welt fordern Gehaltserhöhungen – doch droht deshalb wirklich eine globale Lohn-Preis-Spirale, vor der die Notenbanken immer warnen?

Mehr als 340.000 Amerikanerinnen und Amerikaner erhielten Anfang März eine Gehaltserhöhung. Walmart, der größte private Arbeitgeber in den USA, hob den Mindestlohn auf 14 Dollar pro Stunde an und legte damit in vielen US-Bundesstaaten eine neue Lohnuntergrenze fest.