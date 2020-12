Die Küche ist häufig der Lebensmittelpunkt in vielen Wohnungen. Ein Grund mehr, viel Zeit und Liebe in die Gestaltung zu stecken.

Die Küche muss dringend renoviert werden, doch das Geld ist knapp? Die US-Innenarchitektin Amber Lewis verrät ihre besten Tipps für den Umbau bei wenig Budget.

Wer eine Küche renovieren möchte, weiß: Dieses Unterfangen kann sehr schnell sehr teuer werden – oder ein einziges Debakel. Teuer wird es, wenn man Profis ans Werk lässt. Kompliziert, wenn man selbst Hand anlegt und kaum Erfahrungen hat. Denn es ist das eine, eine grobe Vorstellung zu haben, wie die Traum-Küche später einmal aussehen soll. Das andere, diese Vision am Ende auch in die Tat umzusetzen.

Davon kann Amber Lewis ein Lied singen. Die Innenarchitektin aus Los Angeles hat bereits Dutzende Projekte auf der ganzen Welt begleitet. Sie besitzt ein eigenes Design-Studio, auf Instagram folgen ihr mehr als 1,2 Millionen Menschen. Außerdem ist sie Autorin des Bestsellers "Made for Living". Man übertreibt also nicht, wenn man sagt: Lewis weiß, wovon sie redet. Laut eigener Aussage sind Küchen ihre wahre Herzensangelegenheit. In einem Interview verrät sie ihre fünf besten Tipps, wie man auch mit kleinem Budget einen schönen Raum gestalten kann.

Funktion an erster Stelle

Wer durch Wohnmagazine blättert und durch die Instagram-Timeline scrollt, sieht sie immer wieder, diese wunderschön arrangierten Küchen zum Verlieben. Doch Lewis warnt: Man soll sich vom Äußeren nicht blenden lassen. Ist eine Küche nicht praktisch, ist sie nutzlos. "Ich stelle immer die Bedürfnisse meiner Kunden in den Vordergrund: Haben sie eine junge Familie? Sitzen sie gerne an der Insel? Bevorzugen sie Sitzbänke?" Beim Entwurf einer guten Küche gehe es darum, das Leben der neuen Besitzer*innen zu verbessern. Dazu muss man unbedingt verstehen, wie der Raum tatsächlich genutzt wird.

So sieht die Küche teurer aus

Wer seine Küche hochwertiger aussehen lassen möchte, ohne ein Vermögen dafür auszugeben, sollte folgenden Trick beherzigen: Tauschen Sie die Griffe und Knöpfe aus. Diese kleinen Details ziehen die Blicke auf sich und können den entscheidenden Unterschied machen. Die Expertin rät: "Zwei Oberflächen, die ich im Moment liebe, sind antikes Messing und mattes Schwarz. Sie sind beide zeitlos und passen immer zu dem, was man hat."

Motzen Sie Ikea-Schränke auf

Ikea hat den Ruf, ein Billigheimer zu sein, aber selbst Innenarchitektin Lewis nutzt gerne die Schränke des schwedischen Möbelriesen. Allerdings sehen die am Ende nicht aus wie von der Stange. Mit schicken, teils-selbstgemachten Türfronten und -Beschlägen kann man für wenig Geld die Schränke an den eigenen Geschmack anpassen und spart so Tausende Euro für maßgeschneiderte Schränke. Sie selbst habe modifizierte Ikea-Schränke in ihrer Büroküche stehen, gibt sie zu, "und ich liebe sie!"

Schluss mit Unordnung

Dieser Trick ist im Grunde simpel: Lassen Sie die repräsentativen, schön anzusehenden Objekte gut sichtbar draußen stehen - und lassen Sie umgedreht die weniger ansehnlichen, aber dafür notwendigen Dinge elegant verschwinden. Für den Handmixer mit seinen zahlreichen Aufsätzen hat man doch schließlich einen Punkt zuvor die schicken neuen Schränke aufgebaut …

Farbe wagen

Weiße Fliesen, weiße Raufaser – das ist die Lebenswirklichkeit in vielen Küchen. Dabei können Farben völlig andere Stimmungen erzeugen. Lewis rät deshalb zu mehr Mut bei Farben – allerdings sollte man diese Entscheidung nicht leichtfertig fällen. Am besten wählt man einen Farbton, der zum Rest des Hauses oder der Wohnung passt, rät die Expertin.

Quelle: Domino