von Monika Dunkel Über 750 Unternehmen hat Christopher Seagon durch die Insolvenz begleitet und viele erfolgreich saniert. Der erfahrene Insolvenzverwalter warnt davor, wie in der Pandemie erneut alle Firmen retten zu wollen.

Herr Seagon, als Insolvenzverwalter und Sanierer sind Krisen Ihr Geschäft. Wie schlimm ist das, was da gerade auf die deutsche Wirtschaft zurollt?

Das ist schwer zu sagen, aber die Vorzeichen sind nicht gut. Wir waren besonders abhängig vom russischen Gas, das merken wir alle bei den Energiekosten. Besonders in den energieintensiven Industrien fragen sich alle, wie sie das in den Griff kriegen sollen. Zumal ja auch die Lohn- und Rohstoffkosten steigen. Die Verbraucher sind zudem in Panik und kaufen nicht mehr ein, die Umsätze im Handel straucheln. Zusammen mit der Zinswende der Notenbanken braut sich da für viele Unternehmen gerade ein sehr giftiger Cocktail zusammen.