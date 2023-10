von Leon Berent und Thomas Steinmann Für seine Signa-Gruppe muss René Benko mehrere hundert Millionen Euro auftreiben. Doch schon jetzt rücken prominente Geldgeber ab.

Dieser Artikel ist eine Übernahme von Capital+, dem digitalen Premium-Angebot von Capital. Für Sie als stern PLUS Abonnenten ist er exklusiv hier für sieben Tage abrufbar. Danach wird er wieder ausschließlich für Capital+-Abonnenten zu lesen sein unter www.capital.de/plus

Er war der "Wunderwuzzi", Freund von Skandal-Kanzler Sebastian Kurz und immer wieder in den Schlagzeilen: Der österreichische Immobilieninvestor René Benko hat dieses Mal aber Probleme, die wohl nicht mehr mit seinem Charme zu lösen sind. Bei dem Signa-Konzern, den er mehrheitlich kontrolliert, haben sich Geldlöcher in Milliardenhöhe aufgetan. Wenn es Benko nicht gelingt, sie zu stopfen, könnte eine Lawine losrollen, die am Ende auch deutsche Kleinsparer erfassen könnte. Die wichtigsten Fragen zu der Krise in Benkos Immobilien- und Handelsimperium: