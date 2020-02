Die Wirtschaftswissenschaften zählen zu den großen Massen-Studiengängen in Deutschland. Jedes Jahr strömen Tausende Absolventen auf den Arbeitsmarkt, die in ganz unterschiedlichen Bereichen unterkommen können. Im Gegensatz zu beispielsweise Lehrern, wo der Verdienst klar festgelegt ist, gibt es für die Gehälter bei Wirtschaftswissenschaftlern eine ziemlich große Spanne.

Das Portal Gehalt.de hat die Einkommen von 4300 Absolventen ausgewertet und zeigt, in welchen Berufen, Branchen und Regionen Wirtschaftswissenschaftler besonders gut oder schlecht verdienen.

Das durchschnittliche Vollzeit-Jahreseinkommen (Median) liegt demnach bei 51.551 Euro. Berücksichtigt wurden Absolventen mit einem Bachelor- oder Master-Abschluss in BWL, VWL oder einem anderen wirtschaftswissenschaftlichen Studium. Die in der Stichprobe am häufigsten vertretenen Berufe waren Controller, die im Schnitt 53.800 Euro verdienen, sowie Unternehmensberater (55.800 Euro) und Marketing-Manager (43.400 Euro).

In einigen Berufsfeldern lässt sich für Ökonomen noch deutlich mehr verdienen: An der Spitze der Auswertung stehen Beschäftigte in der Vertriebssteuerung, also Angestellte die Vertriebskonzepte großer Unternehmen optimieren. Sie verdienen laut Auswertung 78.900 Euro. Ebenfalls ganz vorne dabei sind Key Account Manager (74.700 Euro) und Beschäftigte in der Revision (73.700 Euro). Auch Steuerberater und Wirtschaftsprüfer kommen im Schnitt auf knapp 70.000 Euro.

Tabelle: Gehalt von Wirtschaftswissenschaftlern nach Berufen

Top-Berufe Mittleres Einkommen (Median) Beschäftigte in der Vertriebssteuerung 78.932 Euro Key Account Manager 74.675 Euro Beschäftigte in der Revision 73.720 Euro Steuerberater und Wirtschaftsprüfer 69.560 Euro Vertriebsingenieure 67.226 Euro SAP-Berater 64.253 Euro IT-Projektleiter 62.199 Euro Ingenieure in der Projektabwicklung 61.298 Euro Firmenkundenberater in der Bank 60.779 Euro Business Developer 60.635 Euro

Quelle: Gehalt.de

Ebenfalls große Unterschiede in der Bezahlung zeigt die Auswertung nach Branchen. Am besten bezahlen Unternehmen in der Chemiebranche und Verfahrenstechnik: im Schnitt fast 72.000 Euro. Auch Banken, die Automobilindustrie, die Pharmabranche, Maschinenbauer und Versicherungen zahlen sehr gut. Am schlechtesten verdienen Wirtschaftswissenschaftler im Hotel- und Gaststättengewerbe (35.500 Euro) sowie in der Tourismus- und Freizeitbranche (37.300 Euro).

Tabelle: Gehalt von Wirtschaftswissenschaftlern nach Branchen

Branche Mittleres Einkommen (Median) Chemie und Verfahrenstechnik 71.811 Euro Bankwesen 65.621 Euro Automobilindustrie 60.541 Euro Pharmazie 60.272 Euro Maschinenbau 59.870 Euro Versicherungen 59.713 Euro … … Handwerk 44.265 Euro Soziale Einrichtungen 43.086 Euro Großhandel, Bekleidung und Textil 41.623 Euro Werbung und PR 40.259 Euro Touristik und Freizeit 37.330 Euro Hotel und Gaststätten 35.523 Euro

Quelle: Gehalt.de

Schließlich zeigt die Analyse auch noch große regionale Unterschiede. Am meisten verdienen Wirtschaftswissenschaftler laut Auswertung in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Rheinland-Pfalz. Am wenigsten in Sachsen, Brandenburg und Sachsen-Anhalt. Auch auf Städteebene gibt es große Unterschiede: In München und Düsseldorf verdient ein Wirtschaftswissenschaftler im Schnitt fast 70.000 Euro. In Erfurt und Dresden sind es weniger als 40.000 Euro. Allerdings muss man in München auch deutlich mehr Miete zahlen als in Dresden.