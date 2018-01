Mehr als 40.000 Pflanzen wachsen in diesen drei Glas-Kuppeln in der Innenstadt von Seattle, im US-Bundestaat Washington. Das Ambiente in ihrem Innern ist einem Regenwald nachempfunden, mit hohen Bäumen und fliessenden Gewässern. Bei den "The Spheres" getauften Kuppeln handelt es sich dabei allerdings nicht um einen botanischen Garten - sondern um ein neues Bürogebäude des Online-Versandriesen Amazon. Konzernchef Jeff Bezos eröffnete den Neubau persönlich, ab Dienstag steht es den Mitarbeitern der Firma offen. Ursprünglich hatte man hier im Stadtteil South Lake Union für die Firma etwas ganz anderes geplant, erklärt John Schoettler, Liegenschafts-Vizepräsident des Unternehmens. "Eigentlich wollten wir hier ein Gebäude mit acht Etagen errichten. Als die Nutzungserlaubnis stand, ist uns dann aber klar geworden, dass wir die Möglichkeit, etwas wirklich cooles zu bauen, hier nicht verschenken durften. Wir haben überlegt, was in Büros heutzutage fehlt. Wir glauben: Eine Verbindung zur Natur." So kam es, dass der Online-Versandhändler nun auch einen Gartenbau-Leiter beschäftigt: Ron Gagliardo. "Wir wollten einen Ort schaffen, an dem Mitarbeiter auftanken und relaxen können, ihren Laptop mitbringen und arbeiten, oder einen Kollegen treffen können. Dafür gibt es flexible Konferenzräume." Amazon hat an seinem Konzernsitz Seattle 3,7 Milliarden Dollar in Gebäude und Infrastruktur investiert, seit 2010. Kein Wunder, dass sich aktuell zahlreiche US-Städte für ein zweites Hauptquartier bewerben, darunter Boston, New York oder Austin.