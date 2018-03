Männer machen Karriere und Frauen bleiben lieber zu Hause bei Heim und Kind? Dieser Lebensentwurf gehört der Vergangenheit an - und das ist auch gut so, zeigt die Brigitte-Studie "Mein Leben, mein Job & ich", für die das Meinungsforschungsinstitut Ipsos 2002 Frauen und Männer zwischen 18 und 69 Jahren befragt hat. Trotzdem gibt es noch so vieles, was Frauen aufholen müssen. "Frauen kümmern sich zu wenig um die Finanzen, sie wollen Karriere machen, die Vereinbarung von Familie und Job ist immer noch schwierig", sagt Anna Koetsvald, die Leiterin der BRIGITTE Academy. "Wir geben Frauen eine Plattform, sich gegenseitig zu vernetzen."

Diese Plattform nennt sich BRIGITTE Academy. Auf verschiedenen Symposien und auf Meet-ups, die unter dem Motto "Mein Leben, mein Job & ich" veranstaltet werden, wird Frauen geholfen. Mein Leben? So klappt’s mit der Work-Life-Balance. Mein Job? So verhandelt man Gehalt richtig. Und ich? Die Academy zeigt den Frauen Tipps für mehr Selbstbewusstsein.

Warum ist es so wichtig, dass sich Frauen vernetzen?

Männer machen es seit jeher, sie vernetzen sich, in Clubs oder an der Bar. "Frauen müssen das auch, sie müssen zusammenhalten und sich gegenseitig unterstützen. Nur so kommen sie weiter. Die Zeiten haben sich geändert", sagt Brigitte-Chefredakteurin Brigitte Huber.

Termine für BRIGITTE Academy Meet-ups Hamburg: Heute, 08. März, 19 Uhr bei Gruner+Jahr (Ausverkauft) München:

24. April, 19 Uhr (Tickets) im Cobie H2O Köln:

17. Mai, 19 Uhr im Rotonda Kiel:

31. Mai – 19 Uhr (Tickets) im Wissenschaftspark Kiel Frankfurt am Main:

19. Juni, 19 Uhr bei der KfW Bankengruppe Stuttgart:

24. Juli – im Design Offices Mehr Infos gibt es hier!



Zum heutigen Internationalen Weltfrauentag treffen sich G+J-Chefin Julia Jäkel und die Zweite Bürgermeisterin der Freien und Hansestadt Hamburg Katharina Fegebank zum Talk beim BRIGITTE Academy Meet-up. Frauen, die ihr Netzwerk ausbauen wollen, neue Impulse und Ratschläge fürs berufliche Leben suchen, sind hier richtig. Das Meet-up ist der Auftakt zu regelmäßigen bundesweit stattfindenden Netzwerk-Veranstaltungen.

Aus der Umfrage geht hervor, dass es Frauen schwer fällt, über Geld zu sprechen. Daher erklären Experten und Coaches aus Wissenschaft und Wirtschaft in zukünftigen Finanz-Symposien, wie Altersvorsorge und privater Vermögensaufbau funktioniert. Einen ersten Termin gibt es bereits im April, die in Hamburg stattfindende Veranstaltung ist bereits restlos ausverkauft. Neue Termine folgen.

"Das Netzwerk ist dafür da, dass sich Frauen gegenseitig die Türen öffnen", sagt Brigitte Huber. Die Frauen, die zu den Veranstaltungen kommen, haben eins gemein: Sie stehen an einem Wendepunkt und wollen etwas verändern. Von der Wiedereinsteigerin über die Gründerin bis zur Angestellten, die in eine Führungsposition möchte. Manche Frauen sind auch nur auf der Suche nach einem Impuls. Eine Teilnehmerin beispielsweise hat nach der ersten BRIGITTE Academy-Veranstaltung im vergangenen Jahr endlich den Mut gefunden, ihren Job in einer Werbeagentur zu kündigen. Heute hat sie sich als Beraterin selbständig gemacht und sich selbst verwirklicht. Manchmal braucht es nur einen Impuls dafür.

Die BRIGITTE erscheint wie der stern im Verlagshaus Gruner und Jahr