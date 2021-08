Welche Bürostühle taugen was?

Die Stiftung Warentest hat Bürostühle untersucht. Bequem waren alle – aber jeder zweite hatte ein Sicherheitsproblem und manche gingen schnell kaputt. Der Testsieger kostet 350 Euro.

Bürostühle sind durch den Trend zum Homeoffice ein gefragtes Gut geworden. Wer vermehrt von zu Hause aus arbeitet, sollte eine vernünftige Sitzmöglichkeit haben, um seinen Rücken zu schonen. Die Stiftung Warentest hat nun 13 Bürostühle für Preise zwischen 230 und 390 Euro getestet und fünf für gut befunden. Die übrigen litten an Sicherheitsmängeln, teilweise war auch die Haltbarkeit ein Problem.

Alle getesteten Drehstühle ließen sich individuell einstellen, durch verstellbare Rücken- und Armlehnen sowie in der Sitzhöhe. Auch die Polsterung und die Wärme- und Feuchteentwicklung waren in Ordnung. Unterm Strich war der Sitzkomfort bei allen Modellen gut, den klapprigen Küchenstuhl schlagen die Spezialisten also auf jeden Fall. Dazu trägt auch die bei allen Testkandidaten eingebaute Synchronmechanik bei, eine Wippfunktion, die aktives Sitzen fördert.

Auch die Schadstoffprüfung verlief erfreulich: Die meisten Stühle erhielten hier Teilnoten zwischen sehr gut und befriedigend, lediglich zwei Modelle waren nur ausreichend. Nicht zufrieden waren die Warentester hingegen mit der Sicherheit. Bei sieben Stühlen bestehe die Gefahr, dass man sich die Finger unter den Armlehnen einklemme oder an scharfen Kanten schneide. Ein Stuhl kippte zudem zu leicht um. Zwei Modelle fielen wegen zu geringer Haltbarkeit komplett durch: Bei ihnen brach beim Belastungstest die Befestigung zum Verstellen der Sitzhöhe.

Fünf Bürostühle sind gut

Testsieger wurde das Modell Dauphin to strike comfort pro sk 9248, das rund 350 Euro kostet. Ebenfalls gut und deutlich günstiger ist der Nowy Styl Navigo für nur 229 Euro. Weitere gute Modelle: Interstuhl Every is 1 EV111, Topstar Net Pro 100 AL sowie Ikea Hattefjäll. Der Ikea-Stuhl ist der einzige im Test mit einem Ledersitz.

Grundsätzlich empfehlen die Warentester, vor dem Kauf Probe zu sitzen, da sich manche Stühle eher für große, andere eher für kleine Menschen eignen. Von den guten eignen sich das Ikea-Modell und Interstuhl eher für Personen mit kurzen Beinen, die anderen drei eher für große Menschen.

Bürostuhl richtig einstellen

Außerdem gilt: Auch auf einem guten Bürostuhl sitzt es sich nur gesund, wenn er richtig eingestellt ist. Die wichtigsten Punkte sind dabei aus Sicht der Warentest-Experten:

Der Gegendruck der Synchronmechanik sollte so eingestellt sein, dass die Rückenlehne in aufgerichteter Haltung abstützt und beim Anlehnen sanft nachgibt.

Die Sitzhöhe ist optimal, wenn die Füße komplett auf dem Boden stehen und Ober- und Unterschenkel einen rechten Winkel bilden.

Gute Bürostühle können nicht nur in der Sitzhöhe (oben/unten), sondern auch in der Sitztiefe (vorne/hinten) angepasst werden.

Die Armlehnen sollten die Arme bequem stützen und in etwa der Höhe des Schreibtisches entsprechen (der natürlich auch die richtige Höhe haben muss).

