Fünf Prozent der Studenten sollen ihre Universität mit erotischen Dienstleistungen finanzieren, hält Channel 5 fest. Typisches Motiv in Großbritannien sind Schulden wegen des Studiums. In der britische TV-Dokumentation "Student Sex Workers" von Channel 5 kommen sie aus dem Dunkeln und erzählen von ihrem Alltag.

Die einen sagen, sie machen es nur, wenn sie Geld brauchen. Andere fühlen sich befreit. Oder sie seien dabei, weil sie einfach gern Sex machen würden. Manche sehen ihre Kunden nicht an. Eine Frau erzählt, ihr erster Pornodreh, das seien die 20 besten Minuten ihres Lebens gewesen.

Kein Einkommen hohe Rechnungen

Tom ist ein rothaariger Mann, der noch wie in Junge wirkt. Er studiert Physik, "das ist schon ein schweres Studium." Als er an die Uni kam, musste er Miete zahlen, Kurse zahlen, Bücher zahlen dann ging auch noch die Brille kaputt. "Was sollte ich tun?"

Einen Studentenjob hat er nicht ergattert. "Das war verdammt schwierig, ich war richtig verzweifelt." Nun arbeitet er als Escort. "Wie soll ich es erklären, was machst du für einen Job? Ja also, ich habe Sex mit Leuten, die mich dafür bezahlen." Damit sei er nicht allein. "Früher habe ich gedacht, dass niemand so ein Zeug macht. Aber jetzt sehe, ich, wie Mädchen damit ein echtes Vermögen machen." Tom ist noch neu in dem Geschäft, ganz verwirrt steht er in er Serie in einem Pornoladen, um "Toys" für seine Kunden einzukaufen.

Abmahnungen von der Uni

Jasmine studiert, um Sanitäter zu werden. Die Ausbildung kostet sie im Jahr über 9000 Pfund - drei Jahre lang. Ihr Problem: Studium und Miete kann sie nicht mit der Arbeit in einer Bar zum Mindestlohn finanzieren. Es sieht außerdem so aus, als würde sie ihre kranke Mutter unterstützen. Also arbeitet sie als Exotic Dancer, Model und Cam-Girl daheim.

Finanziell läuft es. "Ich kann einen Tausender am Abend machen." Aber nicht an der Uni. Dort wurden Anschuldigungen gegen sie erhoben - wegen ihres Auftretens und wegen der Sex-Arbeit.

Die meisten Universitäten haben einen Verhaltenskodex für Studenten, der ein Verhalten verbietet, das die Institution in Verruf bringt. "Diese Leute leben in einer Blase. Nur weil jemand ohne Kleidung tanzt, macht das ihn nicht zu einem minderwertigen Wesen."

Das Uni-Problem muss Jasmine lösen. Außerdem sucht sie einen Sugar Daddy. Das ist die diskrete Art für Studentinnen, Geld zu verdienen. Aber Jasmine ist wählerisch. Sie will einen klugen Mann, mit dem sie sich auch unterhalten kann. Aber er darf sie nicht bevormunden. "Manche von diesen Typen glauben, dass sie etwas Besseres sind." Und großzügig müsse er sein, auf einer festen monatlichen Basis. Denn sie braucht Unterstützung für ihr Aussehen, ihre Kleidung, die Rechnungen und natürlich für ihre Brustvergrößerung.

Erfolgreich als Produzentin

Pornoproduzentin und Darstellerin Charly Rae ist darüber hinaus. Sie kam im zweiten Studienjahr zur Pornoindustrie und hat inzwischen ihr Studium abgeschlossen. "Diese Arbeit hat mir Sicherheit gegeben und ich konnte mir ein bisschen Luxus leisten." Aber sie habe sich immer auf das Studium konzentriert. Inzwischen macht sie preisgekrönte Pornofilme. "Man muss auf der Welle reiten. Und das Spiel heißt hier: mache Geld!" Jetzt konzentriere sie auf das Geschäft. "Ich will mir mal ein Haus kaufen, da muss ich meine Finanzen im Griff haben."

Jody's Fußshow

Soweit ist die 22-jährige Jody noch nicht. Sie sagt: "Ich muss während des Studiums genug Geld verdienen, sonst habe ich am Ende zwar einen Abschluss, aber auch jede Menge Schulden." Vor der Kamera spricht Jody zum ersten Mal mit ihrer Mutter darüber, was ihre Arbeit als Cam-Girl eigentlich bedeutet.

Die Mutter ist entgeistert.

"Was, da gucken dir sechs Männer auf einmal zu?"

Ja, Mum und von jedem bekomme ich 1,5 Pfund die Minute."

"Die zahlen alle, um sich das Gleiche anzusehen?"

"Meist geht es um meine Füße".

"Um deine Füße?"

"Ja, Füße. Ich mache eine Fußshow. Die Männer lieben das."

"Was ist denn bloß los mit deinen Füßen? Kannst du die Männer bei deiner Show eigentlich sehen?

"Ja, das kann ich. Ich vermeide es aber. Weißt du, immer all diese Penisse im mittleren Alter."

Mama ist jetzt doch geschockt. Sie räumt das Geschirr weg, während ihre Tochter sich für die Show im Nebenzimmer fertig macht. In die Kamera sagt sie:

"Das fühlt sich schon merkwürdig an, was Jody da macht. Aber sie könnte auch draußen auf der Straße sein und Schlimmeres machen. Ich kann sie nicht stoppen. Solange sie sich nicht in Gefahr bringt, bin ich okay damit." Und der Zuschauer sieht, dass sie nicht "okay" damit ist.

Quelle: Student Sex Workers

