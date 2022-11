von Wiebke Tomescheit Das war eine äußerst angenehme Überraschung für 70 Angestellte aus dem Allgäu: Ihr Chef übernimmt ihre Stromkosten für das ganze Jahr!

Die Zeiten sind in Deutschland für alle hart: Arbeitnehmer klagen, dass die Inflation ihre Löhne auffrisst, Arbeitgeber klagen, dass sie wegen der Wirtschaftskrise einfach nicht mehr zahlen können. Etwas besser stand da jedoch der Betreiber eines Shoppingcenters in Bayern da. So gut sogar, dass er die Gewinne des Jahres nicht für sich behalten möchte. Er überraschte seine Angestellten mit einer überaus netten Geste.

Marc Wenz, Inhaber des "Allgäu Outlet" und "Alpsee Outlet", bescherte seinen 70 Mitarbeitern eine ganz besondere Weihnachtsfeier. Auf dieser verriet er nämlich nicht nur, dass die Erlöse des Jahres 2022 trotz der widrigen Umstände besser aussahen, als man erwartet habe, sondern auch, dass er sich bei den Angestellten mit einer Überraschung für deren Einsatz bedanken wollte. Und zwar kündigte er an, ihnen allen die Stromrechnung zu bezahlen.

Chef übernimmt Stromrechnung seiner Angestellten

Bei den Mitarbeitenden stieß diese Neuigkeit – erwartungsgemäß – auf große Freude. Wie RTL berichtete, wurde die Verkündung sogar mit Konfettikanonen gefeiert. "Alle haben gejubelt, geschrien, gelacht, manche haben geweint", erinnert sich eine Angestellte. Und Chef Marc Wenz erklärt, er habe sich spontan entschlossen, "nach diesem erfolgreichen Jahr zu sagen, wir übernehmen die kompletten Stromkosten privat von jedem Mitarbeiter und hoffentlich auch eine Sorge von diesen Personen".

Die Angestellten können ihrem Chef nun ihre Jahresabrechnungen mitbringen und bekommen das Geld anschließend überwiesen. Und als wäre das noch nicht genug, hat Wenz hat sich zudem entschlossen, seine beiden Outlet-Center für drei Wochen zu schliessen, damit die Mitarbeitenden genug Zeit für die Inventur haben und keine Überstunden machen müssen. Gegenüber RTL sagte er: "Alle haben in diesem Jahr genug Stress gehabt, darum will ich nun einen entspannten Jahresausklang für meine Mitarbeiter."

Quellen: RTL, "Blick"