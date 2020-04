Einen neuen Job zu finden ist derzeit nicht die leichteste Übung. Viele Unternehmen halten ihr Geld zusammen und konzentrieren sich erstmal auf die Krisenbewältigung. Kurzarbeit und Einstellungsstopp sind mehr Regel als Ausnahme. Manche Arbeitgeber suchen aber trotz oder gerade wegen der Krise weiter neue Mitarbeiter. So benötigen etwa Supermärkte und Logistikunternehmen zusätzliche Kräfte, und auch in der Gesundheitsbranche ist der Bedarf hoch.

Die Job-Plattform Glassdoor hat ausgewertet, welche Unternehmen in Deutschland aktuell die meisten Mitarbeiter suchen. Gezählt wurden alle online verfügbaren Stellenangebote, die in den vergangenen sieben Tagen veröffentlicht wurden - also wirklich aktuelle Inserate, von denen man ausgehen kann, dass die Unternehmen sie auch in der Krise besetzen wollen. (Tipps von Karriereexperten für die Jobsuche in der Corona-Zeit lesen Sie hier.)

Deutsche Bahn an der Spitze des Rankings

Die meisten Angebote veröffentlichte in diesem Zeitraum die Deutsche Bahn – nämlich 650. Im Moment wird zwar eher wenig Bahn gefahren, doch der Konzern hat langfristig einen großen Bedarf an neuen Arbeitskräften. 25.000 neue Mitarbeiter – vom Lokführer bis zur Servicekraft – wollte die Bahn ursprünglich in diesem Jahr einstellen. 100.000 Jobs sollen es nach Vor-Corona-Planungen auf Sicht der nächsten Jahre sein. Dafür muss der Konzern auch in der Krise dranbleiben.

Auf Platz zwei des Stellenrankings liegt das Medizintechnik- und Gesundheitsunternehmen Fresenius, für das 500 Inserate gezählt werden. Zum Konzern gehören die Helios-Kliniken, was ihn zu einem der größten privaten Krankenhausbetreiber Deutschlands macht, sowie die Dax-notierte Fresenius Medical Care, einen weltweit führenden Anbieter von Dialyseprodukten. Mit den Asklepios-Kliniken findet sich eine weitere private Klinikkette weit oben in der Liste. Der Krankenhausbetreiber sucht aktuell 275 neue Kräfte.

Daneben ist auch der Lebensmitteleinzelhandel auf der Suche nach Hunderten Mitarbeitern. Die Rewe Group (375 Stellen), Lidl (215) Edeka (200), Aldi Nord (150) und Süd (75) benötigen auch nach einem Abebben der ersten großen Hamsterkaufwelle weiter Verstärkung. Kochboxen-Lieferant HelloFresh hat 125 Stellen ausgeschrieben.

Tabelle: Unternehmen mit den meisten Stellenanzeigen

Unternehmen Stellenanzeigen Deutsche Bahn 650 Fresenius 500 Rewe Group 375 Asklepios 275 Lidl 215 Edeka 200 Aldi Nord 150 HelloFresh 125 Allianz 100 Wirecard 100 Siemens 100 SAP 90 Bayer 75 Aldi Süd 75 DHL Express 50 Deutsche Telekom 40 Zalando 40 Dräger 40

Quelle: Glassdoor

Die Untersuchung berücksichtigt laut Glassdoor nicht nur auf der eigenen Website inserierte Stellen, sondern auch solche aus anderen Quellen, sodass ein Großteil der online-verfügbaren Jobs erfasst sei.