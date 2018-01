Wir haben alle Englisch in der Schule, wir hören alle englischsprachige Musik - und viele gucken sogar ihre Filme und Serien auf Englisch. Man könnte meinen: Englisch kann doch heute jeder. Stimmt aber nicht. Laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts aus dem vergangenen Jahr ist die Mehrheit der deutschsprachigen Bevölkerung über 14 Jahren des Englischen nicht mächtig. Mehr als jeder zweite Befragte gab an, geringe oder keine Kenntnisse der Sprache zu haben.

Was bedeutet das im Arbeitsumfeld? Ist diesen Menschen eine berufliche Karriere verbaut? Oder kann man auch ohne Englisch-Skills einen gut bezahlten Job ergattern? Der Sprachreiseanbieter LAL hat rund 86.000 Stellenausschreibungen auf der Jobbörse Stepstone ausgewertet. Insgesamt wurden in etwas mehr als jeder zweiten Job-Anzeige Englischkenntnisse verlangt (52,5 Prozent).



Bei Ärzten und Lehrern wird Englisch oft nicht verlangt

Zwischen den Berufsfeldern offenbarten sich aber große Unterschiede. Bei Juristen, Naturwissenschaftlern und Forschern wird Englisch oft vorausgesetzt: In zwei von drei Anzeigen werden Kenntnisse verlangt. Auch in den Bereichen Marketing und Kommunikation, Finanzen, Einkauf und Logistik sowie IT liegt die Quote über 60 Prozent.

Es gibt aber auch gut bezahlte Berufe, in denen Fremdsprachen nicht besonders wichtig sind. Bei Ärzten etwa wurde nur in jeder fünften Ausschreibung Englisch vorausgesetzt. Auch viele Lehrer kommen gut ohne Englisch zurecht - vorausgesetzt natürlich sie sollen nicht genau dies unterrichten. Selbst bei Banken, Finanzdienstleistern und Versicherungen wird nur in etwas mehr als jeder dritten Jobanzeige Englisch verlangt. Fast gar keine Rolle spielt Englisch in den Bereichen Pflege, Therapie und Assistenz.

Im Vergleich zu anderen Fremdsprachen kommt Englisch aber eine überragende Rolle zu. Französisch - auf Platz zwei der gefragten Sprachen - wird nur in 1,14 Prozent der Stellenanzeigen verlangt, Spanisch nur in 0,49 Prozent.

Tabelle: In diesen Jobs ist Englisch gefordert



Branche Stellenanzeigen, in denen Englisch verlangt wird 1 Recht 66,3% 2 Naturwissenschaft und Forschung 65,3% 3 Marketing und Kommunikation 63,8% 4 Finanzen 63,5% 5 Einkauf, Materialwirtschaft, Logistik 63,2% 6 IT 61,8% 7 Administration und Sekretariat 57,2% 8 Ingenieur und technische Berufe 56,9% 9 Führungskräfte 51,9% 10 Personal 49,4% 11 Design, Gestaltung, Architektur 42,0% 12 Vertrieb und Verkauf 40,2% 13 Banken, Finanzdienstleister, Versicherungen 35,5% 14 Handwerk, Dienstleistungen, Fertigung 35,5% 15 Öffentlicher Dienst 23,6% 16 Bildung und Soziales 21,5% 17 Ärzte 20,6% 18 Pflege, Therapie und Assistenz 8,1%

Ausgewertet wurden 86.398 Stellenanzeigen auf der Jobbörse Stepstone.de