Wer mich kennt, weiß, dass ich trotz der digitalen Bestellmöglichkeiten ein Fan vom stationären Buchhandel bin. Ich empfinde sie nach wie vor als sinnliche Orte und bin gerne dort. Beim immer wieder neuen Versuch, vorpubertierende Söhne zum Lesen eines Buches zu bewegen, ergeht es mir allerdings nicht anders, als vielen anderen Eltern. "Langweilig, öde, uncool", lauten oft die Antworten.

Aber eine Frau beeindruckt das nicht: Ute Sander, Leiterin der Mayersche Buchhandlung in Köln-Rodenkirchen. Sie hat ein sicheres Händchen, um auch die jugendlichen Literatur-Verweigerer zu Leseratten zu machen. Sie war es, die meinem Junior Jason Reynolds empfahl, einen der neuen Stars am Jugendbuchhimmel. Der 35-jährige Afro-Amerikaner, der einst Literaturwissenschaften an der University of Maryland studierte, lebt in Washington D.C und schreibt einen Hit nach dem anderen.

Frank Behrendt: Der Guru der Gelassenheit Thomas Rabsch Frank Behrendt (55) gehört zu den bekanntesten Kommunikationsberatern Deutschlands. Der Absolvent der Deutschen Journalistenschule war Top-Manager in der Musikindustrie, beim Fernsehen und in großen Agenturen. Sein Buch "Liebe dein Leben und NICHT deinen Job" avancierte direkt nach Veröffentlichung zum Wirtschafts-Bestseller. Die Deutsche Public Relations Gesellschaft zeichnete den Mann, der immer gute Laune hat, als "PR-Kopf des Jahres" aus. Weitere Infos: www.frankzdeluxe.de Direkter Dialog: frankzdeluxe@gmail.com

Sein Erfolgsrezept ist ebenso einfach wie genial: In den 80er und 90er Jahren fand sich kein Jugendlicher in den damals angebotenen Büchern wieder. Also wurde Musik zu ihrem besten Freund. Vor allem der Rap. Dort ging es um die Themen, die junge Leute tangierten, verfasst in einer Sprache, die ihre war. Jason Reynolds befasste ich mit den Texten der Rapper und kam auf den Trichter, dass man so auch Bücher schreiben müsste, um Jugendliche zu erreichen.

Er tat es. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten: Sein Werk "Ghost - Jede Menge Leben" schlug ein wie eine Bombe und verkaufte sich allein in den USA in kürzester Zeit über 100.000 Mal. Anja Hansen-Schmidt ist es gelungen, die besondere Sprache von Reynolds hervorragend in unsere zu übersetzen. Die Bücher sind ein Mix von all dem, was Jugendliche beschäftigt: Ihr Leben, ihre Wünsche und Sorgen, aber auch politische Themen. Das Ganze als rasanter Cocktail gemixt mit einem wirklich grandiosen Schreibstil.

Man fliegt regelrecht durch das Buch. "Seine Prosa groovt, ist von einem assoziativen, melodischen flow", schreibt Zeit-Redakteur Christian Staas über das Gewinnerbuch des Luchs-Preises, den seine Zeitung gemeinsam mit Radio Bremen für ausgezeichnete Kinder- und Jugendliteratur regelmäßig vergibt.

Auch mein Sohn sprintete regelrecht durch den Roman. Also legten wir im Anschluss mit "Sunny - Der Sound der Welt" und "Lu - Wir sind Familie" nach. Buchhändlerin Sander lächelte verzückt, als mein Sohn mit leuchtenden Augen vor ihr am Verkaufstresen stand, um Nachschub zu erwerben. Das Geld gab es von mir, denn Bücher mussten in unserer Familie noch nie vom Taschengeld bezahlt werden. "Kunst, Kultur und Literatur zahle ich euch immer gerne, das gehört zum Rüstzeug der Allgemeinbildung fürs Leben", pflegte mein Vater stets zu sagen. Ich habe es übernommen.

Inzwischen neigt sich bei meinem Sohn das dritte Buch vom literarischen Rapper Reynolds bedrohlich dem Ende entgegen. Zum Glück gibt es noch ein viertes in der Reihe. Bei dem ist ein Mädchen die Hauptdarstellerin. "Patina - Was ich liebe und was ich hasse" lautet der Titel. Bevor ich es in der Buchhandlung meines Vertrauens erwerbe, fragte ich sicherheitshalber meinen Sohn, ob es ein Problem wäre, dass es um ein Mädchen geht. Mein Junior antwortete lässig: "Papa, Mädchen sind genauso cool wie Jungs, alles easy." Damit ist klar, dass er bei den Global Digital Women, bei denen ich als "Male Hero" gelte, einmal mein würdiger Nachfolger wird. Die smarte Gründerin des erfolgreichen Frauen-Netzwerks, Tijen Onaran, kann ihn schon mal in die Mitgliederliste einpflegen: Behrendt, Josh Behrendt.