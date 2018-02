Gehaltszufriedenheit lässt sich nicht allein an der Zahl auf dem Lohnzettel festmachen. Das gleiche Gehalt kann den einen vollkommen zufrieden stellen, während sich der andere für unterbezahlt hält. Das kann mit der ausgeübten Tätigkeit zusammenhängen, dem Vergleich mit Kollegen oder den persönlichen Bedürfnissen. Wer in einer teuren Stadt wohnt, braucht beispielsweise mehr Geld für Wohnen als jemand, der in einer günstigen Gegend lebt.

Die Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu hat ermittelt, wie zufrieden die Arbeitnehmer in den 30 größten Städten mit ihrem Gehalt sind. Maßgeblich ist die subjektive Selbsteinschätzung auf einer Skala von 1 bis 5. Mehr als 150.000 Bewertungen aus dem Zeitraum 1. Januar bis 31. Dezember 2017 flossen in die Auswertung ein.

Bonn liegt auf Platz 1

Den besten Wert erreicht mit Bonn eine vergleichsweise kleine Stadt. Der ehemaligen Hauptstadt geht es heute auch aufgrund großzügiger Ausgleichszahlungen wirtschaftlich sehr gut. Bonn ist Sitz zahlreicher Bundesbehörden sowie der ehemaligen Staatsunternehmen Telekom und Post. Auf dem zweiten Platz landet die Automobil- und Maschinenbau-Hochburg Stuttgart, gefolgt von Karlsruhe und Wiesbaden. Auch in Frankfurt am Main sind die Menschen trotz Bankenkrise offenbar immer noch zufrieden mit ihrem Gehalt - Platz 5. Etwas überraschend in den Top 10 ist Essen - die Ruhrgebietsstadt liegt noch vor der bayerischen Boom-Metropole München. Schlusslicht im Ranking ist wie schon in der Erhebung des Vorjahres Leipzig. Die sächsische Universitätsstadt gilt zwar als jung und aufstrebend, an den Gehältern lässt sich das aber offenbar noch nicht ablesen.

Insgesamt waren die Arbeitnehmer 2017 mit ihrem Gehalt marginal zufriedener als im Jahr zuvor: Der Durchschnittswert stieg von 3,42 auf 3,45.

Gehaltszufriedenheit in den 30 größten Städten

Platz Stadt Score 1 Bonn 3,66 2 Stuttgart 3,63 3 Karlsruhe 3,62 4 Wiesbaden 3,59 5 Frankfurt am Main 3,57 6 Bielefeld 3,57 7 Essen 3,56 8 München 3,55 9 Münster 3,54 10 Braunschweig 3,54 11 Düsseldorf 3,53 12 Dortmund 3,53 13 Wuppertal 3,53 14 Köln 3,53 15 Hannover 3,51 16 Hamburg 3,48 17 Mannheim 3,47 18 Bochum 3,47 19 Bremen 3,47 20 Nürnberg 3,46 21 Kiel 3,46 22 Dresden 3,44 23 Berlin 3,43 24 Chemnitz 3,43 25 Augsburg 3,42 26 Aachen 3,41 27 Gelsenkirchen 3,36 28 Mönchengladbach 3,31 29 Duisburg 3,31 30 Leipzig 3,30

Quelle: kununu.com, 155.427 Bewertungen