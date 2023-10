In diesen Jobs können Fachkräfte 100.000 Euro und mehr verdienen

von Daniel Bakir Trotz Wirtschaftskrise suchen Unternehmen in vielen Bereichen weiter Personal. Und sie zahlen auch entsprechend, zeigt eine aktuelle Gehaltsübersicht für besonders gefragte Positionen.

Die deutsche Wirtschaft rumpelt derzeit vor sich hin. Vermutlich wird Deutschland in diesem Jahr das einzige große Industrieland sein, in dem die Wirtschaft sogar leicht schrumpft. Darauf deuten die Prognosen der Bundesregierung und des Internationalen Währungsfonds hin. Erst im kommenden Jahr stellen Experten wieder ein Wachstum in Aussicht.