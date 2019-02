Die Einkommensschere geht in Deutschland weit auseinander. Wie weit, das zeigen aktuelle Zahlen des Portals Gehalt.de, das Einkommensdaten sammelt und auswertet. Während in manchen Berufen Durchschnittsgehälter von über 70.000 Euro erzielt werden, sind es in anderen kaum mehr als 20.000 Euro. In welchen Berufen die Bezahlung für Beschäftigte besonders niedrig ausfällt, zeigt die Fotostrecke.

Eine Liste der zehn bestbezahlten Berufe finden Sie hier

Grundlage des "Gehaltsatlas 2019" sind rund 500.000 Vergütungsangaben, die das Portal in den vergangenen zwölf Monaten gesammelt hat. 40 Prozent der Angaben stammen von Frauen, 60 Prozent von Männern. Die in der Fotostrecke genannten Brutto-Jahresgehälter sind einheitlich hochgerechnet auf eine 40-Stunden-Woche, zwölf Monatsgehälter und 28 Tage Urlaub.

Die je Beruf angegebenen mittleren Gehälter beziehen sich auf den sogenannten Medianwert, also den Gehaltswert, der genau in der Mitte der Daten liegt. Um einen Eindruck von der Bandbreite zu geben, sind für jeden Beruf noch die Schwellen für das bestverdienende Viertel und das am geringsten verdienende Viertel angegeben.