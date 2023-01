von Lorenz Wolf-Doettinchem Porsche ist der beliebteste Arbeitgeber der Republik. Das ist das Ergebnis einer großen Studie zum Ruf von Arbeitgebern durch das Magazin stern und das Marktforschungsunternehmen Statista. Mehr als 43.000 Beschäftigte haben verraten, ob sie einen Job in ihrer Firma empfehlen würden. Das sind die Sieger.

Der beliebteste Arbeitgeber der Republik ist Porsche. Der Sportwagenbauer hat sich im Ranking von insgesamt 650 Arbeitgebern gegenüber dem Vorjahr von Platz 7 auf Platz 1 verbessert. Den zweiten Rang erreicht mit BMW ebenfalls ein Autokonzern. Aufs Treppchen schafft es auch das Chemieunternehmen BASF. Die starke Anziehungskraft der Autobranche zeigt auch der vierte Platz von Audi. Auf Platz 5 landet der Sportartikelkonzern Adidas. Mit Google Germany erreicht eine Tochtergesellschaft eines US-Konzerns den sechsten Platz. Als beliebtester Arbeitgeber des Einzelhandels steht DM-Drogeriemarkt auf Platz 7. Mit dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (Platz 8) und der Fraunhofer Gesellschaft (Platz 9) sind zwei öffentliche Forschungsinstitutionen in der Top Ten vertreten. Der Aufsteiger des Jahres ist das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim, das sich von Platz 91 auf 10 verbessert.

Attraktiv für neue Mitarbeiter und die Stammbelegschaft

Bei Porsche kommen offenbar zwei Erfolgsfaktoren zusammen: die Strahlkraft einer starken Marke und die gute Bezahlung. Der Konzern beschäftigt in Deutschland rund 33.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. "Eine starke Arbeitgebermarke ist ein zentraler Erfolgsfaktor für unsere Zukunft," sagte Personalvorstand Andreas Haffner dem stern zum Abschneiden seines Unternehmens. Man habe ein Umfeld geschaffen, das potenzielle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ebenso anspreche wie die Stammbelegschaft. Das würden Mitarbeiterbefragungen und externe Rankings bestätigen. "Die Ergebnisse freuen uns sehr, aber wir ruhen uns darauf nicht aus", so Haffner, "vielmehr arbeiten wir fortlaufend an unserer Arbeitgeberattraktivität.

Für die Studie wurden über professionelle Online-Panels mehr als 43.000 Beschäftigte befragt, ob sie ihre eigene Firma und Unternehmen ihrer Branche als Arbeitgeber empfehlen können. Bewertet werden konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland. Die Firmen konnten sich nicht selbst für die Untersuchung bewerben. Insgesamt konnten eine Millionen Bewertungen für die Studie herangezogen werden. Die Befragung fand zwischen dem 3. und dem 29. Juni 2022 statt.

Die Top 50 Arbeitgeber

Die Besten nach Sparten

Die Methode – Wie die besten Arbeitgeber ermittelt wurden

Erstellt hat die Liste das renommierte Marktforschungsunternehmen Statista, das weltweit Statistiken erhebt und aufbereitet. Arbeitgeberstudien führt das Institut in elf Ländern durch. "Der Fachkräftemangel ist eine der großen Herausforderungen für die Unternehmen. Viele Arbeitnehmer erwarten heute viel mehr als ein gutes Gehalt", sagt Geschäftsführer Friedrich Schwandt. "Mit unserer groß angelegten Befragung in Zusammenarbeit mit dem stern konnten wir untersuchen, wie sich der Wertewandel auf die Jobzufriedenheit auswirkt."

Die Studie

Mehr als 43 000 Beschäftigte haben mittels Online-Access-Panels an der Befragung über das Internet teilgenommen. Sie wurden von professionellen Marktforschungsanbietern rekrutiert, was eine von den Arbeitgebern unabhängige Befragung ermöglichte. Bewertet wurden die eigene Firma und weitere Unternehmen der Branche. Insgesamt konnte so eine Million Urteile herangezogen werden. Der Fragebogen zur eigenen Firma umfasste mehr als 50 Themen, der entscheidende Punkt ist aber die Weiterempfehlung.

Beurteilt werden konnten alle Unternehmen mit mindestens 500 Beschäftigten in Deutschland. Zuvor hatte Statista eine Liste von über 2600 größeren Arbeitgebern recherchiert und diese einer von 24 Branchen zugeordnet. Bewertet wurde jeweils die Arbeitgebermarke, mit der die Unternehmen öffentlich auftreten und um Mitarbeiter werben. Die Befragten konnten auch Unternehmen aus ihrer Branche auswählen und dann bewerten. Trotz des großen Aufwands und hoher Sorgfalt erhebt das Ranking aber keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Medienbranche, zu der stern und Statista zählen, wurde aus Gründen der Neutralität nicht berücksichtigt. Die Befragung fand zwischen dem 3. und dem 29. Juni 2022 statt.

Das Ranking

Je Arbeitgeber mussten mindestens 100 Urteile abgegeben werden, damit dieser in die Wertung gelangte. Diese Hürde konnten auch einige bekannte Firmen nicht überspringen. Dass sie fehlen, bedeutet also nicht zwangsläufig, dass sie schlechte Arbeitgeber sind. Für mehr als 1300 Unternehmen konnte Statista am Ende ein Ergebnis ermitteln. Dabei zählten die Urteile der eigenen Mitarbeiter und der Branchenbeschäftigten je zur Hälfte. Die Ergebnisse wurden in einen Score zwischen null und 100 umgerechnet. Dann wurden die Unternehmen entsprechend dem erreichten Wert sortiert. Am Anfang der Liste stehen Werte über 83, am Ende Werte von 35.

Die Firma genau in der Mitte der Reihe erreichte einen Score von 64,9. In das Ranking wurden die 650 am höchsten bewerteten Unternehmen aufgenommen. Sie alle liegen über dem Durchschnitt und zählen somit zu den besten Arbeitgebern Deutschlands.

Um die Lesbarkeit zu erleichtern, sind die Ergebnisse in 24 Branchen aufgeteilt. Der erreichte Gesamtplatz steht jeweils in der letzten Spalte. Die Gesamtzahl der aufgeführten Firmen ist größer als 650, weil einige Mischkonzerne in bis zu drei Branchen gelistet sind.

Transparenz

Die stern-Redaktion arbeitet nur mit Testpartnern mit hoher Expertise. Diese bringt Statista mit. Das unabhängige Marktforschungsinstitut ist für eine Vielzahl von Auftraggebern tätig. Die Neutralität der Datenerhebung und -analyse ist aber immer gewährleistet. Kein Arbeitgeber konnte sich um die Teilnahme an der Befragung bewerben oder die Aufnahme in die Liste beeinflussen. Über den Fragebogen und das Bewertungsschema hat die stern-Redaktion entschieden. Die Ausgezeichneten haben die Möglichkeit, für ihre Außendarstellung ein stern-Siegel zu erwerben. Genaue Informationen hier.