In manchen Branchen sind die Mitarbeiter tendenziell zufriedener als in anderen

von Daniel Bakir Macht die Arbeit Spaß? Passt es mit dem Chef? Stimmt das Gehalt? Die Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu hat analysiert, wie zufrieden die Mitarbeiter in 39 Branchen sind. Dabei zeigen sich große Unterschiede.

Manche Menschen schwärmen von ihrem Job, andere könnten endlos über die Arbeit schimpfen. Beides kann man auf der Arbeitgeber-Bewertungsplattform Kununu tun. Aus vielen subjektiven Einzelbewertungen kann sich so in Summe ein aussagekräftiges Bild ergeben, wo das Arbeiten mehr Spaß macht als anderswo. Kununu hat nun insgesamt mehr als 850.000 Bewertungen analysiert, um herauszufinden, wie zufrieden die Mitarbeiter in verschiedenen Branchen im Durchschnitt sind. Die Auswertung liegt dem stern vorab vor.

Die zufriedensten Mitarbeiter sitzen demnach im Bereich Personalwesen und -beschaffung, gefolgt von Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung und IT. Ebenfalls in der Spitzengruppe sind die Beschäftigten in Versicherungen, Beratung/Consulting und Marketing/Werbung/PR. Besonders unzufrieden sind dagegen die Mitarbeiter in der Druck- und Verpackungsbranche sowie der öffentlichen Verwaltung.

Chef, Kollegen, Work-Life-Balance

Der Zufriedenheitswert von Kununu setzt sich aus einer Reihe von Einzelfaktoren zusammen, die die Beschäftigten bei ihrem jeweiligen Arbeitgeber bewerten können. Dazu zählen die Arbeitsatmosphäre, der Zusammenhalt unter den Kollegen und das eigene Aufgabengebiet. Bewertet wird außerdem die Kommunikation des Arbeitgebers, das Verhalten der Vorgesetzten und die Work-Life-Balance. Dazu kommen Fragen der Gleichberechtigung von Männern und Frauen sowie der Umgang mit älteren Kollegen, die technische Ausstattung des Arbeitsplatzes sowie Umwelt- und Sozialbewusstsein. Und schließlich: Gehalt und Sozialleistungen, Karrierechancen und Weiterbildungsmöglichkeiten sowie das Image der Firma.

Ergibt der Durchschnitt aller bewerteten Kategorien mindestens vier von fünf Sternen, so stuft Kununu den Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin als zufrieden ein – unterm Strich also eine eher strenge Definition, die auch anders möglich wäre. Eine Durchschnittsbewertung von 3,9 Sternen gilt so schon als nicht zufrieden. Interessant ist daher vor allem der Vergleich zwischen den Branchen.

Große Unterschiede

Nach dieser Einstufung sind drei von vier Beschäftigten im Personalwesen mit ihrem Arbeitgeber zufrieden. Mehr als 70 Prozent zufriedene Mitarbeiter gibt es auch in Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung und IT. In Versicherungen, Beratung/Consulting und in Marketing, PR und Werbung sind es immerhin mehr als zwei Drittel. Im Bereich Gesundheit, Soziales und Pflege ist noch etwas mehr als jeder Zweite zufrieden. Im Handwerk oder der Gastronomie ist es etwas weniger als die Hälfte. Weniger als 45 Prozent zufriedene Mitarbeiter gibt es in der öffentlichen Verwaltung und der Druck- und Verpackungsbranche.

Die Tabelle zeigt die Durchschnittswerte für 39 Branchen. Das Ranking berücksichtigt alle Bewertungen, die zwischen September 2022 und August 2023 bei Kununu abgegeben wurden. Daneben steht der Vergleichswert aus dem Jahr zuvor. Um ins Ranking aufgenommen zu werden, waren mindestens 1000 Bewertungen je Branche und Zeitraum nötig.

Tabelle: Mitarbeiterzufriedenheit nach Branchen

Rang 22/23 Branche Zufriedene Beschäftigte 2022/2023 Zufriedene Beschäftigte 2021/2022 1 Personalwesen & -beschaffung 75,7% 76,2% 2 Steuerberatung/Wirtschaftsprüfung 73,9% 73,5% 3 IT 70,7% 71,9% 4 Versicherung 68,3% 66,9% 5 Beratung/Consulting 68,2% 69,9% 6 Marketing/Werbung/PR 67,4% 69,1% 7 Internet 66,8% 69,6% 8 Energie 66,1% 64,4% 9 Telekommunikation 62,1% 60,8% 10 Finanz 62,0% 62,4% 11 Banken 61,2% 58,3% 12 Recht 58,6% 59,1% 13 Elektro/Elektronik 58,4% 57,2% 14 Dienstleistung 58,1% 58,5% 15 Bau/Architektur 57,1% 57,4% 16 Hotels/Beherbergung 56,3% 53,2% 17 Administration/Verwaltung 56,2% 58,5% 18 Immobilien 55,9% 58,9% 19 Maschinenbau 55,6% 54,2% 20 Forschung/Entwicklung 54,4% 53,2% 21 Medien 53,9% 52,9% 22 Bildung 53,7% 53,5% 23 Gesundheit/Soziales/Pflege 52,0% 51,8% 24 Medizintechnik 51,4% 50,8% 25 Medizin/Pharma 50,2% 51,3% 26 Vereine 50,2% 47,9% 27 Automobil 49,6% 49,0% 28 Tourismus 49,4% 45,9% 29 Handwerk 48,0% 48,2% 30 Industrie 48,0% 46,7% 31 Gastronomie 47,8% 50,5% 32 Transport/Verkehr/Logistik 47,8% 47,9% 33 Handel 46,4% 47,3% 34 Kunst/Kultur 46,1% 49,4% 35 Textil 45,7% 46,1% 36 Nahrungsmittel/Landwirtschaft 45,1% 45,1% 37 Chemie 45,1% 44,4% 38 Öffentliche Verwaltung 44,7% 44,8% 39 Druck/Verpackung 44,46% 40,8%

Quelle: Kununu