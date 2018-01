Zum Jahresanfang ist der Arbeitsmarkt traditionell besonders stark in Bewegung. Viele Arbeitnehmer nutzen die Zeit, um sich beruflich neu zu orientieren und auch die Unternehmen halten verstärkt die Augen nach neuem Personal offen. "Januar gilt als Hauptsaison für die Personalsuche, indem wir stets einen Anstieg von offenen Stellen verzeichnen", sagt Inja Schneider, Deutschland-Chefin der Job-Suchmaschine Adzuna. Aber in welchen Städten gibt es die besten Jobchancen?

Um herauszufinden, wo die Jobchancen für Bewerber derzeit besonders günstig sind, hat Adzuna die Zahl der Stellenangebote für die 20 größten deutschen Städte verglichen. Grundlage sind die rund 650.000 aktuellen Stellenangebote in der Datenbank der Plattform, die den Großteil der derzeit ausgeschriebenen Stellen abbildet. Den offenen Jobs stellt die Analyse die Zahl der bei der Bundesagentur für Arbeit gemeldeten Arbeitslosen gegenüber. Denn grundsätzlich gilt: Je weniger Menschen in einer Region einen Job suchen, desto leichter sollte es einem fallen, einen der offenen Jobs zu ergattern.

Zwischen den untersuchten Städten zeigt sich ein erhebliches Gefälle. Während es in den prosperierenden Süd-Metropolen München und Stuttgart sogar mehr offene Stellen als gemeldete Arbeitslose gibt, ist der Arbeitsmarkt im Ruhrgebiet wesentlich angespannter. In Duisburg kommen laut Adzuna gar mehr als zwölf Arbeitslose auf jede offene Stelle. Auch Berlin liegt in der unteren Hälfte des Tableaus. Eines hat die Hauptstadt aber mit dem Job-Spitzenreiter München gemeinsam: In beiden Städten haben IT-Fachkräfte besonders gute Chancen. In Berlin entfällt mehr als jedes zehnte Stellenangebot, in München sogar mehr als jedes fünfte auf den IT-Bereich.

Jobmarkt in den 20 größten deutschen Städten

Stadt Offene Stellen (Januar 2018) Gemeldete Arbeitslose (Dez. 2017) Arbeitslose pro offener Stelle München 37.595 32.755 0,87 Stuttgart 16.008 14.484 0,90 Frankfurt 20.106 22.108 1,10 Düsseldorf 14.221 23.017 1,62 Nürnberg 7803 15.842 2,03 Hamburg 28.908 65.922 2,28 Bonn 3801 10.929 2,88 Dresden 6010 17.720 2,95 Köln 13.953 46.310 3,32 Münster 2351 8270 3,52 Leipzig 5328 20.921 3,93 Berlin 35.343 159.572 4,51 Bremen 5792 27.275 4,71 Bielefeld 2343 13.062 5,57 Hannover 6342 41.881 6,60 Essen 4817 31.697 6,64 Wuppertal 2199 15.537 7,07 Dortmund 4335 31.498 7,27 Bochum 1985 17.252 8,69 Duisburg 2402 29.415 12,25

Quelle: Adzuna