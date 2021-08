Der Arbeitsplatz ist ein großer Markt für Herzensangelegenheiten: Viele Paare lernen sich zwischen Schreibtisch, Kantine und Betriebsfeier kennen. Doch Liebe am Arbeitsplatz birgt auch Risiken, wie Frau T. und Herr A. erleben mussten. Von Reinhild Fürstenberg

Frau T. (45) und Herr A. (42)* arbeiten in einem mittelständischen Unternehmen, seit vielen Jahren als gute Kollegen in einem Team von zehn Personen. Durch die Scheidung von Frau T. kam vor rund einem Jahr eine neue Wendung in die bis dato rein kollegiale Beziehung. Während des Lockdowns trat Berufliches in den Gesprächen via Telefon oder Videokonferenztools mehr und mehr in den Hintergrund, der Austausch über Privates wurde intensiver. Im Herbst trafen Sie sich erstmals allein zu einem Spaziergang in der Mittagspause. Dann kam eins zum anderen, die beiden wurden ein Paar. Und sind damit nach nur wenigen Wochen an "die Öffentlichkeit" gegangen, haben Chefin und Kolleg*innen an ihrem Glück teilhaben lassen.

Zuerst war die Reaktion positiv. Hatten doch viele die Scheidung und Frau T.s Einsamkeit während des Lockdowns mitbekommen. Doch dann kippte die Stimmung. Die Gespräche wurden einsilbiger, die bisher üblichen Nachfragen nach einem schönen Wochenende fielen aus und wenn einer der beiden nach einem beruflichen Rat fragte, kam schon mal eine schnippische Antwort zurück, wie "frag doch deinen Schatzi". Deswegen kommen die beiden in die Paarberatung des Fürstenberg Instituts, in der Hoffnung zu retten, was noch zu retten ist. Denn bei allen Schmetterlingen im Bauch – die Stimmung im Team ist beiden wichtig. Und soll auch ihr privates Glück nicht belasten.

Reinhild Fürstenberg ist Gesundheitswissenschaftlerin, systemische Beraterin und Familientherapeutin. Das von ihr geleitete ist Gesundheitswissenschaftlerin, systemische Beraterin und Familientherapeutin. Das von ihr geleitete Fürstenberg Institut aus Hamburg berät Unternehmen, Führungskräfte und Mitarbeiter, wie sie psychische Belastungen reduzieren, Veränderungen gesund gestalten und die Vereinbarkeit von Beruf, Familie und Privatleben verbessern können. Für den stern berichtet die Expertin in loser Folge von Fällen aus ihrer Beratung - und erklärt, was wir daraus lernen können. © Verena Reinke

Liebe im Büro: Erlaubt, geduldet, gern gesehen?

Grundsätzlich gilt erst einmal: Liebe am Arbeitsplatz muss in Deutschland vom Arbeitgeber geduldet werden. Chef oder Chefin dürfen sich also nicht einmischen und die Beziehung unterbinden. In den USA ist das teilweise anders. Dort können Firmen Führungskräften z. B. untersagen, Liebesbeziehungen mit Angestellten einzugehen. Auf diese Weise sollen Interessenkonflikte vermieden werden. Auch in Deutschland implementieren immer mehr Unternehmen einen Code of Conduct in Arbeitsverträge, die klare Vorgaben zu Untergebenen-Verhältnissen machen – um sexueller Belästigung und Nötigung vorzubeugen.

Selbst wenn das Machtgefälle nicht gegeben ist und das Recht auf ihrer Seite, versuchen viele Paare ihre Beziehung am Arbeitsplatz geheim zu halten. Dafür gibt es auch gute Gründe: Meist wollen die Beteiligten unnötige Unruhe und Gerede vermeiden. Doch laufen sie dadurch Gefahr, Vertrauen zu verspielen. Kommt das Geheimnis ans Licht, fühlen sich Kolleg*innen oft getäuscht und fragen sich: Wie viel von dem, was sie dem einen Partner unter vier Augen anvertraut haben, wohl weitererzählt wurde?

Private Beziehungen zwischen Kolleg*innen haben immer Auswirkungen auf die Zusammenarbeit im Unternehmen. Frau T. und Herr A. waren sich dessen durchaus bewusst und haben sich daher früh entschieden, ihre Beziehung im Team bekannt zu machen. Das vertrauensvolle Verhältnis im gesamten Team wollten sie auf keinen Fall riskieren. Und sie waren sich ihrer Gefühle sicher. Eine kurze Affäre hätten sie natürlich für sich behalten.

Küsse im Kopierraum sind tabu

Die beiden können sich den Stimmungsumschwung nicht erklären. Beide verhalten sich bei der Arbeit weiterhin professionell, private Vertraulichkeiten vor Kolleg*innen werden nicht ausgetauscht. Küsse im Kopierraum oder private Bilder im Chat – das ist für die zwei tabu. Auch werden keine Jobthemen heimlich weitergesponnen, ohne das Team mitzunehmen (der sogenannte Informationsvorsprung). Denn auf keinen Fall sollen sich die Kolleg*innen ausgeschlossen fühlen.

Tatsächlich sind Partnerschaften in der Abteilung auch für gut eingespielte Teams und für Führungskräfte eine Herausforderung. Es verändert einfach die Team-Dynamik. Das ist ganz normal und muss nicht unbedingt schlecht sein: Haben sich erst mal alle an die neue Situation gewöhnt, kann eine Beziehung im Unternehmen durchaus auch positive Seiten haben. Das Paar ist möglicherweise stärker an das Unternehmen gebunden und hat mehr Energie und Spaß an der gemeinsamen Arbeit. Davon profitieren letztlich alle.

Private Themen strahlen immer auf die Arbeit aus – auf die eigene Leistungsfähigkeit und die Stimmung im Team: im Guten wie im Schlechten. So wie jetzt bei der Liebesbeziehung der Beiden hatte auch die Scheidung von Frau T. Auswirkungen auf das Team. Frau T. war damals oft niedergeschlagen und unkonzentriert. Zum Glück hat sie diese Phase recht schnell überwunden. Auch dank der neuen Beziehung.

Wie immer, wenn etwas das Team oder einzelne Mitarbeiter*innen belastet, hilft ein offenes Gespräch. Auch Frau T. und Herr A. sollten es suchen und zum einen dafür nutzen, ihre Dankbarkeit für das Mitfühlen und Mitfreuen der Kolleg*innen zu zeigen. Zum anderen können sie das Team konkret nach ihren Sorgen fragen, auch nach Verbesserungsvorschlägen, wie das Paar ihre private Beziehung noch mehr aus dem Arbeitsalltag raushalten könnte. Das werden die wohlgesinnten Kolleg*innen sicher wertschätzen.

Vorbehalte ansprechen und klären

Auch die Chefin kann hier unterstützen. Tatsächlich ist aus Arbeitgebersicht sogar eine räumliche oder organisatorische Trennung des Paares möglich. Sogar eine Versetzung ist bei Fällen, die zu schwerwiegenden Arbeitsplatzkonflikten führen, möglich. Zu all dem besteht bei Frau T. und Herrn A. natürlich kein Anlass. Unangemessenes Verhalten wie z. B. das Verschicken intimer Nachrichten und Bilder oder "Geheimnisverrat" liegt ganz klar nicht vor. Aber die Chefin kann das Team und das Paar einladen, der neuen Situation offen zu begegnen. Und allen eine Gewöhnungsphase einzuräumen, in der Hadern zulässig ist.

Meist glätten sich die Wogen schnell wieder, wenn dem Team Raum gegeben wird, Vorbehalte zu äußern. Vielleicht fühlt sich eine langjährige Kollegin ausgebootet, weiß nicht genau, ob sie mit ihren Alltagssorgen noch bei Frau T. anrufen darf? Oder das Team ist besorgt, dass der lockere Plausch über die Macken der Partner*innen nicht mehr möglich ist wie bisher. Dazu kommt ein Thema, dem die Chefin und die Kolleg*innen im Organisatorischen begegnen müssen: Wenn das Paar beispielsweise immer zur gleichen Zeit Urlaub machen will, kann das die Dienstplanung durchkreuzen.

Für das Paar selbst kann ein Coaching sinnvoll sein. Hier können sie lernen, Berufliches und Privates noch besser zu trennen. Das hat eine positive Strahlkraft auf das Team und auf die eigene Beziehung. Denn der gleiche berufliche Hintergrund kann mit der Zeit auch zu einer Belastung werden - nämlich, wenn es zu Hause zu oft um den Job und das Unternehmen geht. Und ein Coaching kann eine gute Prävention sein für den Umgang mit Streit in der Beziehung, der sehr viel Selbstdisziplin in der Trennung von Beruf und Privatem abverlangt. Im gleichen Büro fehlen die Stunden zum Durchatmen, bis man den Partner wiedersieht. Und Weiterzanken am Arbeitsplatz ist sowieso keine gute Idee.

Grundsätzlich ist die Büroliebe auch ein Aspekt sich wandelnder Unternehmenskultur – mit dem Einzug von mehr Privatem in den Arbeitsalltag. So wie Firmen mit flachen Hierarchien mit Duzen oder dem gefüllten Kühlschrank für das Feierabendbier locken und der Manager ohne Krawatte zur Normalität wird, steigt auch die Toleranz von Partnerschaften am Arbeitsplatz. Eine Herausforderung bleiben sie trotzdem für alle Beteiligten. Aber eine, die sich gut bewältigen lässt.

Weitere Tipps zu Beziehungen am Arbeitsplatz:

Seien Sie weiterhin aktive einzelne Mitglieder ihrer Teams. Kapseln Sie sich nicht ab, sondern machen Sie auch weiterhin Mittagspausen mit anderen.

24 Stunden am Tag miteinander zu verbringen, ist nicht ratsam. Verbringen Sie auch Zeit alleine und gehen Sie weiterhin getrennten Hobbys nach.

Auch wenn es etwas Disziplin und auch Übung verlangt: Gönnen Sie sich bewusst Feierabend von Arbeitsthemen. Schaffen Sie klare Regeln, wie und wieviel sie über die Arbeit nach Feierabend sprechen. Sie können z. B. eine Zeit festlegen, nach der berufliche Themen tabu sind. Und bleiben Sie auch sauber bei vertraulichen Arbeitsthemen. Das schafft Vertrauen im Team und bei den Vorgesetzten. Letztlich geht es immer um die Frage: Würde ich mich anders verhalten oder positionieren, wenn ich nicht mit meinem Kollegen beziehungsweise meiner Kollegin in der Partnerschaftsbeziehung stünde?

Sie müssen damit umgehen lernen, dass Sie ein "öffentliches" Paar sind auf der Arbeit. Oft meinen alle, mitreden zu können. Stärken Sie sich gegenseitig und holen Sie sich dafür ggf. Unterstützung, zum Beispiel bei Freund*innen, guten Kolleg*innen oder einer externen Mitarbeiterberatung.

Auch wenn es unromantisch klingt: Besonders am Arbeitsplatz macht es Sinn, die Auswirkungen einer Trennung auf die Karriere mitzudenken. Am besten sollte bei einer Trennung frühzeitig die Führungskraft involviert werden, um die Rahmenbedingungen wie das gemeinsam benutzte Büro oder die gemeinsame Projektverantwortung unter den neuen Vorzeichen zu bewerten.

* Anonymisiertes Fallbeispiel aus der Beratungspraxis des Fürstenberg Instituts. Der Fall wurde mit dem Einverständnis der Betroffenen anonymisiert.

