"Not safe for work" - NSFW: So bezeichnet man in den USA Bilder, Videos und Geschichten, mit denen man lieber nicht bei der Arbeit erwischt werden sollte. Meistens geht es dabei um Nacktheit. Bei Reddit wollte nun ein Nutzer genau diese Geschichten hören. "Pizzaboten, Vertreter und so weiter: Was ist ist das NSFWste, was ihr je gesehen habt, nachdem die Türglocke geläutet hat?" - so seine Frage. Und die Lieferanten hatten viel zu erzählen.

"Ein Mann, der nur einen Bademantel trug, machte mir die Tür auf - und fragte, ob ich mitmachen will. Ich warf einen Blick an der Tür vorbei und sehe zwei nackte Frauen auf dem Bett. Ich gab ihm die Pizza und ging", erzählt "Mr_bananasham". Auf Anfrage stellt er klar, dass es sich um ein Hotelzimmer gehandelt habe und deshalb das Bett von der Tür zu sehen war.

Pornostar wider Willen

Ein anderer Fahrer wurde von seinem etwa 70-jährigen Kunden gefragt, ob er irgendwelche Sex-Shops in der Gegend kenne. "Ich hab ihm erklärt, wo der nächste ist. Dann fragte er, ob ich Trinkgeld möchte. Natürlich habe ich Ja gesagt. Und er bietet mir einen Blow Job an", berichtet "your-pizza_guy".

Auch "RPGwaiter" machte eine ähnliche Erfahrung. Als er bei einer älteren Kundin ist, trägt die noch einen Bademantel und bittet ihn herein. Plötzlich will sie noch Geld holen - und kommt mit entblößter Front zurück. "Ich versuchte, so wenig wie möglich hinzuschauen. Ich gab ihr die Quittung und sie sagte: 'Ich kann dir eine andere Art von Trinkgeld geben'. Diese Worte verfolgen mich bis heute." Dann passiert das Unerwartete: Ein Nutzer gräbt auf einer Pornoseite tatsächlich ein Video der Situation aus - gedreht von der Frau. "Jap, das bin ich", kommentiert der Pornostar wider Willen seinen neuen Ruhm nur trocken.

Kiffer und Nudisten

Doch es geht nicht immer um Sex. "Ich öffnete die Tür und sah knapp 20 Kilo Heroin oder sowas auf dem Tisch liegen. Der Typ zog ein gigantisches Bündel Zwanziger heraus, um zu bezahlen", gibt "GhostGhillie141" zum Besten. Auch zum Mitkiffen wurden viele aufgefordert. "Trigger93" zum Beispiel. "Zwei Typen fragten, ob ich mal an der Bong ziehen will, als Trinkgeld. Als ich höflich ablehnte, fragten sie ob ich 'so ne Art beschissener Drogenbulle' sei. Ich erklärte, dass ich ja noch zurückfahren musste und sie erwiderten 'Ja, das ergibt Sinn.'"





Auch bei den Nackten geht es aber nicht immer um Sex. "Mir machte mal ein recht attraktives Mädchen die Tür auf, die einfach komplett nackt war." erzählt "Yabs". "Es war in keiner Form sexuell, es war einfach so. Ein ganz normales Geschäft, nur halt nackt. Sie versuchte sich nicht hinter der Tür zu verstecken, als ob sie gerade aus der Dusche kam. Sie machte einfach die Tür weit auf und stand da so. Vielleicht war sie Nudistin, wer weiß."