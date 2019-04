Das Karrierenetzwerk LinkedIn hat zum dritten Mal ein Ranking mit den 25 begehrtesten Arbeitgebern in Deutschland veröffentlicht. Im Vergleich zum Vorjahr sind diesmal darunter noch mehr deutsche Firmen vertreten. Das attraktivste Unternehmen für Arbeitnehmer ist laut Ranking die Softwareentwickler-Firma SAP mit Sitz in Walldorf (Baden-Württemberg).

Insgesamt ist viel Dynamik unter den Top Companies, da viele Unternehmen zum ersten Mal in der Liste vertreten sind. Zu den Top Companies gehören unter anderem klassische deutsche Automobilfirmen, neben Daimler (Platz 2) auch BMW (Platz 7) oder der Volkswagen Konzern (Platz 12). Weitere bekannte Marken mit Hauptsitz in Deutschland, wie die Bosch (Platz 18), die Deutsche Bank (Platz 8) und adidas (Platz 11) sind ebenfalls in den Top 25 vertreten und zeigen, dass das Interesse der LinkedIn-Mitglieder an heimischen Firmen mit internationaler Relevanz zurzeit groß ist.

"Wie jedes Jahr enthüllt unsere Liste der Top Companies, welche Arbeitgeber für die LinkedIn Nutzer gerade besonders attraktiv sind. Viele der Unternehmen wandeln sich gerade stark: Technologiekonzerne gestalten die Welt von morgen mit, Automobilkonzerne investieren in neue Technologien. Andere helfen ihren Kunden dabei, mit der Digitalen Transformation umzugehen, wie die gekürten Unternehmensberatungen", sagt Sara Weber, leitende Redakteurin bei LinkedIn. "Die Liste zeigt, welche Unternehmen gefragte Inhalte und Jobmöglichkeiten bieten. Talenten bietet das die Möglichkeit, diesen Firmen zu folgen, bei denen sie vielleicht in der Zukunft an spannenden Projekten arbeiten und sich beruflich weiterentwickeln können."

LinkedIn-Ranking: Das sind die Top 25 Unternehmen

1. SAP 2. Daimler 3. Siemens 4. Zalando 5. Deutsche Telekom 6. McKinsey & Company 7. BMW Group 8. Deutsche Bank 9. Boston Consulting Group 10. Amazon 11. adidas 12. Volkswagen Konzern 13. Salesforce 14. Alphabet 15. Bayer 16. PwC 17. EY (Ernst & Young) 18. Bosch 19. Lufthansa Group 20. Merck 21. Commerzbank 22. Roland Berger 23. Deloitte 24. Continental 25. Accenture

Für die Liste werteten Redakteure und Datenexperten unzählige Aktionen von LinkedIn-Mitgliedern auf der ganzen Welt aus.

Im Fokus standen dabei:

Die Interessen von Mitgliedern an den Unternehmen (neue Follower)

die Interaktion mit Mitarbeitern des Unternehmens (wie viele Nicht-Mitarbeiter sehen sich Profile der Mitarbeiter eines Unternehmens an)

die Nachfrage nach Stellenangeboten sowie

die Mitarbeiterbindung (wie viele Mitarbeiter sind mindestens ein Jahr nach ihrem Stellenantritt noch im Unternehmen tätig)

(LinkedIn und Microsoft als Muttergesellschaft von LinkedIn von der Auswertung ausgeschlossen)

Quelle: Presseportal