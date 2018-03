Für Autofahrer sind Lkws auf Autobahnen ein Ärgernis. Sie blockieren die gesamte rechte Spur und setzen dann an leichten Anhöhen zum Überholen an. Doch so sehr man auch schimpfen mag über sie: Ohne Lkws geht nichts in Deutschland. Die Läden wären leer, die Regale in Supermärkten nicht gefüllt, gebaut werden könnte auch nicht mehr - kurz gesagt: Deutschland würde stillstehen.

Doch was verdienen die Fahrer der Kolosse eigentlich? Klar ist: Ohne Lkw-Führerschein geht nichts. Dazu kommt, dass Berufskraftfahrer ein anerkannter Ausbildungsberuf ist. Bei Speditionen können Schulabsolventen und Quereinsteiger ausgebildet werden.

Lkw-Fahrer: Zwischen 1800 und 4500 Euro monatlich

Der Lohn eines Lkw-Fahrer richtet sich nach Erfahrung, Standort und Arbeitszeit. So werden Nacht- und Wochenenddienste besser bezahlt. Als Einstieg bekommen Fahrer selten mehr als 1800 Euro bezahlt. Einige Firma zahlen darüber hinaus noch Spesen und Zuschläge. Wer länger dabei ist und mehr Erfahrung hat, auch Langstrecke fährt oder sogar Gefahrengut, erhält ein höheres Gehalt. Zwischen 4500 und 5000 Euro sind in Ausnahmen dann monatlich drin. Laut den Analysten von Compensation Partner verdienten Kraftfahrer 2016 im Durchschnitt 28.703 Euro pro Jahr. Fahrer in kleineren Betrieben verdienen durchschnittlich rund 1200 Euro weniger, in größeren Firmen wird mehr gezahlt. Dennoch: "Unter Berufskraftfahrern gibt es nur sehr wenige, die den Sprung über 40.000 Euro schaffen", sagte Tim Böger, Geschäftsführer von Compensation Partner, zur "Verkehrsrundschau".

Allerdings gilt das nicht für alle Regionen in Deutschland, denn von Nord nach Süd und West nach Ost gibt es große Lohnunterschiede. So werden die Fahrer im Osten eher schlechter bezahlt.

