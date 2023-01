Dienstfahrrad: Der Firmenwagen ist out. Lohnender ist ein Dienstfahrrad. Seit fünf Jahren ist es dem Firmenwagen rechtlich gleichgestellt. Der Mitarbeiter kann sich ein Fahrrad vom Unternehmen leasen. Anders als beim Firmenwagen darf er das Dienstfahrrad zu 100 Prozent privat nutzen. Weiterer Vorteil: Es müssen keine komplizierten Verträge abgeschlossen werden. "Dank der Steuervorteile sind die tatsächlichen Kosten für den Mitarbeiter sehr gering. Es fällt lediglich ein geldwerter Vorteil von 0,5 Prozent des Neupreises an. Bei einem Rad im Wert von 1000 Euro müssen fünf Euro versteuert werden. Dazu kommen noch geringe Leasinggebühren, sodass es zwischen 15 und 30 Euro Netto im Monat sind", erklärt Dennis Meurer. "Außerdem ist das Fahrrad bei Diebstahl versichert." So kommt man auch günstig in den Genuss eines E-Bikes mit Kaufoption nach Vertragsende.

Mehr