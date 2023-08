von Melissa Hertwig Vier Stunden am Tag, vier Tage die Woche "Uno" spielen und dafür 277 Dollar pro Stunde kassieren: Das verspricht eine kuriose Stellenausschreibung von Mattel.

Der US-amerikanische Spielzeughersteller Mattel hat eine etwas andere Stellenausschreibung veröffentlicht: Das Unternehmen sucht einen "Chief Uno Player" – bei einem Stundenlohn von rund 277 Dollar pro Stunde.



Bei dem Jobangebot handelt es sich um eine PR-Aktion von Mattel, um das neue Spiel "Uno Quatro" zu bewerben. Der "Chief Uno Player" soll mit Fremden am Seaport nahe der Brooklyn Bridge in New York das neue "Uno" spielen und dabei Social-Media-Inhalte produzieren. Und das für vier Stunden am Tag, vier Tage in der Woche, in einem Zeitraum von vier Wochen – bei einem Verdienst von 4444,44 Dollar pro Woche.

"Wir sind ständig auf der Suche nach neuen Möglichkeiten, damit Fans mit UNO interagieren können – und mit der landesweiten Suche nach dem ersten Chief UNO Player bringen wir das persönliche Spielerlebnis zu den Fans auf eine Weise, wie sie es noch nie zuvor erlebt haben", sagte Ray Adler, Vizepräsident und globaler Leiter der Spieleabteilung bei Mattel. Das neue Spiel "Uno Quatro" soll das Prinzip von "Vier gewinnt" mit dem für Uno typischen Farben- und Zahlen-Matching kombinieren.

Mattel: Das muss der "Chief Uno Player" mitbringen

Von Bewerberinnen und Bewerber erwartet Mattel, dass sie sich vor der Kamera wohl fühlen und keine Probleme damit haben, auf Fremde zuzugehen und ihnen "Uno" beizubringen. In der Ausschreibung heißt es außerdem, die Kandidaten müssen längere Zeit sitzen und etwa 23 Kilogramm heben können, um die Spieltische vor Ort aufzubauen.

Interessierte können sich über die Social-Media-Plattform TikTok bei Mattel bewerben, indem sie einige Fragen per Video beantworten – zum Beispiel was ihre schönste Erinnerung vom Uno-Spielen ist oder welche Version des Kartenspiels sie am liebsten mögen. Bis zum 10. August nimmt Mattel Bewerbungen entgegen. Das Angebot gilt allerdings nur für Menschen mit dauerhaftem Wohnsitz in den USA, die über 18 Jahre alt sind. Losgehen soll es bereits am 13. September.



Mattel ist bekannt für die Produktion von Spielzeugen wie Barbie, Polly Pocket und Hot Wheels.



Quelle: Pressemitteilung