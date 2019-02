Eigentlich müsste die Stimmung unter deutschen Arbeitnehmern bestens sein. Die Wirtschaft läuft gut, es gibt kaum Arbeitslose, Fachkräfte werden vielerorts händeringend gesucht. Doch in der Gemütslage der Belegschaft spiegeln sich die guten Arbeitsmarktdaten einer Studie zufolge nicht wider. In einer international vergleichenden Auswertung zur Mitarbeiterzufriedenheit landen die Deutschen auf dem letzten Platz.

Das auf Mitarbeiterbindung spezialisierte Unternehmen Peakon hat standardisierte Umfragen unter Angestellten in 235 Unternehmen aus Deutschland, USA, Großbritannien und den skandinavischen Ländern ausgewertet. Insgesamt wurden Antworten von mehr als 500.000 Beschäftigten berücksichtigt, rund 100.000 von ihnen stammten aus Deutschland.

Die Stichprobe umfasst Mitarbeiter aus Start-ups, mittelständischen Unternehmen und großen Konzernen. Gemessen wurde die Job-Zufriedenheit anhand von 15 aus der Organisationspsychologie stammenden Fragen. Unterm Strich waren die Deutschen wesentlich unzufriedener als ihre Kollegen in den anderen Ländern.

Unzufrieden mit Bezahlung und Weiterentwicklung

So würde noch nicht einmal jeder dritte Deutsche sein Unternehmen als Arbeitgeber weiterempfehlen (32 Prozent). In Großbritannien beantworteten diese zentrale Frage 34 Prozent positiv, in Skandinavien waren es 37 Prozent und in den USA 42 Prozent. Die insgesamt niedrigen Werte erklären sich dadurch, dass auf einer Skala von 0 bis 10 nur Werte von 9 und 10 als Weiterempfehlung gezählt wurden.

Auch bei anderen Fragen zeigten sich die Deutschen weniger euphorisch als die Beschäftigten in den übrigen untersuchten Industriestaaten. Bei den Themen Bezahlung, Weiterentwicklungsmöglichkeiten und Identifikation mit der Firma liegt Deutschland teilweise deutlich auf dem letzten Platz.

So kreuzten bei der Frage, ob sie sich fair entlohnt fühlen, nur 15,5 Prozent einen der Top-Werte an. In den USA waren es dagegen 26,7 Prozent. Die Amerikaner stellen der Studie zufolge auch insgesamt die zufriedensten Mitarbeiter, bei jeder Einzelfrage erzielten sie den höchsten Wert. Auf dem zweiten Platz landeten die Skandinavier, gefolgt von den Briten und schließlich den Deutschen.

Was in Skandinavien besser läuft

Doch warum sind die Deutschen so schlecht auf ihre Arbeit zu sprechen? Zum Teil dürfte das miese Ergebnis methodische Gründe haben. Da auf der Zufriedenheitsskala von 0 bis 10 nur die Top-Werte 9 und 10 als "zufrieden" gewertet wurden (7-8 = neutral; 0-6 = unzufrieden), verzerrt sich das Bild zu Ungunsten ausgewogener Antworten. Erfahrungsgemäß gäben Amerikaner häufiger extreme Antworten, während die Deutschen eher zur Mitte tendierten, erläutert ein Mitarbeiter von Peacon auf Nachfrage.

Sinnvoller erscheine vor diesem Hintergrund der Vergleich mit den Skandinaviern, deren Antwortverhalten tendenziell dem der Deutschen ähnele. Die Beschäftigten in den skandinavischen Ländern sind vor allem in zwei Punkten deutlich zufriedener als die Deutschen: Eigenständigkeit und Flexibilität. Die Skandinavier loben die Entscheidungsfreiräume, die sie bei der Gestaltung ihrer Arbeit haben und dass im Unternehmen Wert auf ihre persönliche Meinung gelegt wird.