"In unserer schnelllebigen Welt tut es gut, auch mal ein bisschen runterzufahren und zu plaudern"

Die niederländische Supermarktkette Jumbo führte in einer Filiale eine "Kletskassa" ein, eine "Plauderkasse". An der geht es nicht um Tempo. Wer sich hier anstellt, bringt Zeit mit und kann sich sicher sein, dass die Kassiererin das gleiche tut: Hier geht es auch ums Quatschen, so wie früher im Tante-Emma-Laden. Die Plauderkasse kommt so gut an, dass die Kette sie in 30 bis 40 weiteren Filialen einführen will. Der Bericht über die Initiative gegen Einsamkeit hat auch in den Facebook-Kommentaren Begeisterung hervorgerufen. Kommentatorin Sandra K. schrieb, dass es in einem Supermarkt bei ihr die Ecke auch eine Art Plauderkasse gab: "Wir hatten in unserem Netto auch einen tollen Kassierer, der hatte für jeden ein nettes Wort und man merkte, dass ihm sein Job Spaß machte. Die längste Schlange war an seiner Kasse, weil alle von ihm bedient werden wollten."

Viele, nicht nur ältere Menschen haben Redebedarf

Anna- Christin W. schrieb, dass sie im Einzelhandel arbeite und selbst merke, dass viele Menschen, aber nicht nur ältere, Redebedarf hätten. Doch als Kassiererin habe man oft nicht die Zeit, mit den Menschen wirklich zu reden. Maike M., auch Kassiererin, schrieb, dass sie sich Zeit für die älteren Menschen nehmen würde. "Das gehört für mich mit zur Arbeit im Handel." Petra N. stimmte Maike M. zu: "Ich bin auch im Verkauf, und ja, ich nehme mir die Zeit. Obwohl ich sie auch nicht habe. Aber ich habe Menschen vor mir und für ein paar extra nette Worte, gerade bei älteren Leuten, bekommt man so viel Dankbarkeit. Die paar Sekunden hole ich bei anderen wieder auf. Ich bin keine Maschine und lass mich zu keiner machen."

Sylvia B. beklagte, dass Arbeitgeber oft drängen würden, an den Kassen schnell zu arbeiten. "Zur heutigen Zeit alt sein, ist total traurig", schlussfolgerte sie. Eine weitere Kassiererin, Brigitte W., hat andere Erfahrungen mit ihrem Arbeitgeber gemacht. "Ich bin Kassiererin in einem großen Markt und das Erste, das ich zu hören bekam, war: 'Hier geht es nicht um Schnelligkeit, sondern um den Dienst am Kunden!' Das heißt, ich darf den Kunden mit Behinderung zum Beispiel beim Einpacken helfen."

"In unserer schnelllebigen Welt tut es gut, auch mal ein bisschen runterzufahren und zu plaudern"

Dass es beim Einkaufen nicht immer nur um Schnelligkeit geht, bestätigt auch Jutta B. Sie schrieb, dass in dem Supermarkt ihres Vertrauens eine Kassiererin, Maria, gearbeitet habe. "Sie war nicht die allerschnellste, aber die netteste. Sie hat mit jedem Spaß gemacht und erzählt. Ich hab lieber etwas länger angestanden, um mit ihr etwas zu plaudern." Auch Christina G. stimmt zu, dass sie sich lieber mehr Zeit beim Einkaufen lasse. Sie liebe Tante-Emma-Läden. "Es hat etwas mit sich Zu-Hause-Fühlen zu tun."

Stefan L. schrieb eine lustige Geschichte auf, die er beim Einkaufen erlebt hat: "Ich stand an der Kasse, wollte meine Einkäufe mit Karte bezahlen und entweder das Lesegerät oder die Karte haben gestreikt. Hinter mir stand eine ältere Dame, sicher um die 75 Jahre. Als ihr mein Bezahlvorgang zu lange dauerte, sagte sie 'Junger Mann, (ich bin 43, fühlte mich geschmeichelt), ich hab nicht ewig Zeit, der Sensenmann wartet auf mich'. Wir mussten alle Tränen lachen. Also, es sind nicht immer die Rentner, die für Stau an der Kasse sorgen."

Susi W. ist sich sicher, dass sich Plaudern auf jeden positiv auswirkt: "In unserer schnelllebigen Welt tut es gut, auch mal ein bisschen runterzufahren und zu plaudern. Früher war es vollkommen normal, ein kurzes Schwätzchen zu halten. Dafür sollte man eine Kasse einrichten, für Leute, die es nicht so eilig haben."