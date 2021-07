Die ukrainische Airline Sky Up hat neue Uniformen für ihre Flugbegleiterinnen und Flugbegleiter präsentiert. Der Ansatz repräsentiert ein modernes Rollenbild.

Traditionell tragen Flugbegleiterinnen Rock und Heels, der ukrainischen Billig-Airline Sky Up war das aber nicht mehr zeitgemäß genug. Die Fluggesellschaft präsentierte in dieser Woche die neuen Uniformen ihres Bordpersonals. Die Flugbegleiter*innen tragen demnach ab Herbst orange Hosenanzüge und weiße Sneakers. Auch die Vorschriften für die Frisur sind gelockert.

Die neuen Uniformen seien nicht nur stylisch und gemütlich, sondern Ausdruck einer neuen Vision, betont Sky Up. "Die Zeiten haben sich geändert, Frauen haben sich geändert", sagt Skyup-Marketingmanagerin Marianna Grigorash. Statt des konservativ-klassischen Looks mit Heels, rotem Lippenstift und Dutt setze man auf das moderne Image eines "champions", wie die Fluggesellschaft ihre Mitarbeiter*innen bezeichnet. "Freiheit, natürliche Schönheit, Individualität, keine Schablonen und Sneakers, in denen jeder gerne fliegen würde."

Auch in Island gibt's Sneakers

Sky Up ist eine ukrainische Charter- und Billigfluggesellschaft mit Sitz in Kiew. Die 2016 gegründete Airlines verfügt derzeit über eine Flotte von zwölf Boeing 737 mit 149 bis 215 Sitzen. Bis 2022 sollen es 18 Flieger werden. Sky Up fliegt diverse Ziele in Europa sowie Saudi-Arabien und Dubai an. Angekündigt sind auch Flüge nach Deutschland, im aktuellen Flugplan sind aber keine zu finden.

Bei Fluggesellschaften gelten üblicherweise strenge, klassische Vorschriften in Bezug auf Kleidung, Frisur und Make-Up. Hosenanzüge sind zwar auch bei anderen Airlines für Frauen zugelassen, Heels aber meist noch ein Muss. Noch stylisher als das Personal von Sky Up sind wahrscheinlich nur noch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der kleinen isländischen Fluggesellschaft Play unterwegs, die in diesem Sommer gestartet ist. Dort posieren sie nicht nur in weißen Turnschuhen und coolen Anzügen, sondern auch noch mit roten Sonnenbrillen.