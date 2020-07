Dass die Vergütungen der Vorstände in der ersten Börsenliga Dax von denen der normalen Mitarbeiter in den Konzernen abgekoppelt sind, ist keine Neuigkeit. 2019 haben die Topmanager laut einer Studie rund das 49-fache ihrer Belegschaften verdient, im Schnitt etwa 3,4 Millionen Euro. Vergütungen setzen sich zum Beispiel aus Fix-Gehältern und variablen Bonuszahlungen und Aktienkursvergütungen zusammen. Die Untersuchung wurde von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) in Zusammenarbeit mit der Technischen Universität München erstellt.

Spitzenreiter war demnach einmal mehr Volkswagen mit durchschnittlich 5,7 Millionen Euro pro Vorstand. Vorstandsboss Herbert Diess verdiente den Angaben zufolge 9,9 Millionen Euro und steht damit auf dem ersten Platz der Tabelle, gefolgt von Merck-Chef Stefan Oschmann mit 8,5 Millionen Euro und Siemens-Boss Joe Kaeser mit 7,2 Millionen Euro.

Konzern-Bosse in den USA verdienen Vielfaches der deutschen Kollegen

Trotz dieser enormen Summen dürften die Dax-Bosse mutmaßlich recht neidisch über den Atlantik schielen. Denn die bestverdienenden Konzernbosse in den USA haben einem "Bloomberg"-Bericht zufolge 2019 Vergütungen in einer ganz anderen Größenordnung eingestrichen. Spitzenverdiener war demnach Tesla-Chef Elon Musk mit einer Jahresvergütung von 595 Millionen Dollar, etwa 523 Millionen Euro. Die Besonderheit: Der Tesla-CEO bezieht kein Gehalt, sondern profitiert durch eine besondere Vergütungsvereinbarung von den enormen Sprüngen, die Tesla zuletzt an der Börse machte.

Auf dem zweiten "Bloomberg"-Gehaltsplatz steht - etwas abgeschlagen - ebenfalls ein Tech-CEO: Apple-Boss Tim Cook mit einem Jahresverdienst von rund 134 Millionen Dollar, rund 117 Millionen Euro, die sich aus einem Grundgehalt, Bonuszahlungen und zum größten Teil aus Aktienzuteilungen zusammensetzen. Platz drei hat Tom Rutledge, Chef des Kabelnetzbetreibers Charter Communications, mit 117 Millionen Dollar beziehungsweise 103 Millionen Euro inne. Bestverdienende Frau war Lisa Su, CEO beim Chip-Hersteller AMD. Sie strich 2019 insgesamt 56 Millionen Dollar ein, rund 49 Millionen Euro. Damit lag sie noch immer beim fast Fünffachen von VW-Boss Diess.

Ranking: Vergütungen der Dax-Vorstandsvorsitzenden 2019

Angaben in Tausend Euro, die komplette Studie finden Sie hier

1 Dr. Herbert Diess Volkswagen 9.851 2 Dr. Stefan Oschmann Merck 8.451 3 Joe Kaeser Siemens 7.152 4 Timotheus Höttges Deutsche Telekom 6.617 5 Oliver Bäte Allianz 6.616 6 Dr. Frank Appel Deutsche Post 6.487 7 Hans van Bylen Henkel 6.483 8 Dr. Bernd Scheifele Heidelberg Cement 6.297 9 Werner Baumann Bayer 6.218 10 Rice Powell Fresenius Medical Care 5.798 11 Stephan Sturm Fresenius 5.521 12 Kasper Rorsted Adidas 5.512 13 Dr. Theodor Weimer Deutsche Börse 5.442 14 Christian Klein / Jennifer Morgan (Co-VV seit 10.10.2019) SAP 5.429 15 Dr. Johannes Teyssen E.ON 4.998 16 Dr. Martin Brudermüller BASF 4.975 17 Christian Sewing Deutsche Bank 4.801 18 Dr. Joachim Wenning Munich RE 4.691 19 Oliver Zipse (VV seit 16.08.2019) BMW 4.426 20 Stefan De Loecker Beiersdorf 4.399 21 Carsten Spohr Deutsche Lufthansa 4.328 22 Dr. Elmar Degenhart Continental 4.291 23 Dr. Rolf Martin Schmitz RWE 4.215 24 Ola Källenius (VV seit 22.05.2019) Daimler 4.117 25 Rolf Buch Vonovia 3.903 26 Wirecard* 27 Reiner Winkler MTU 3.058 28 Dr. Markus Steilemann Covestro 2.632 29 Dr. Reinhard Ploss Infineon 2.610

*Hinweis: Aktuelle Daten des insolventen Wirecard-Konzern sind laut DSW wegen des fehlenden Geschäftsberichts nicht aufgeführt. Die Platzierung entspricht der in der DSW-Taballe.



Quellen: DSW, "Bloomberg"