Diese zehn Soft Skills sind bei Arbeitgebern am gefragtesten

Stellenanzeigen-Auswertung Diese zehn Soft Skills sind bei Arbeitgebern am gefragtesten

von Daniel Bakir Teamfähigkeit oder Selbstständigkeit? Belastbarkeit oder Freundlichkeit? Eine Auswertung von elf Millionen Stellenanzeigen zeigt, welche Soft Skills bei Arbeitgebern am gefragtesten sind.

Wer sich auf einen Job bewirbt, muss nicht nur die richtigen fachlichen Qualifikationen mitbringen. Neben Hard Skills wie Abschluss, Berufserfahrung oder Fremdsprachen-Kenntnissen sind Arbeitgebern auch die berühmten Soft Skills wichtig. Bei diesen "weichen Fähigkeiten" handelt es sich um persönliche Eigenschaften und soziale Kompetenzen, die für die Arbeit wertvoll sind.

Aber welche sind das? Eine Auswertung des Berliner Stellenmarkt-Analyseunternehmens Index Research zeigt, welche Soft Skills auf der Wunschliste der Arbeitgeber ganz oben stehen. Analysiert wurden dafür elf Millionen Stellenanzeigen von 620.000 Unternehmen, die in den vergangenen zwölf Monaten auf Online-Stellenbörsen, in Printmedien sowie auf Firmenwebsites veröffentlicht wurden.

Soft Skills – was sich Arbeitgeber wünschen

Von allen Soft Skills am wichtigsten ist demnach die Teamfähigkeit. In 7,3 Millionen der rund elf Millionen untersuchten Job-Annoncen steht diese Kompetenz im Anforderungsprofil. Viele Unternehmen sehen demnach die Fähigkeit zur Kooperation mit Kolleginnen und Kollegen und das Zwischenmenschliche als essentiell für den Erfolg an.

Gut mit anderen zusammenarbeiten zu können, heißt für Unternehmen aber nicht, dass ihre Mitarbeiter nicht auch eigenständig etwas geschafft bekommen sollen: Die Kompetenz Selbstständigkeit folgt mit 5,7 Millionen Nennungen auf Platz zwei. Den alten Witz, wonach "Team" als Abkürzung für "Toll, ein anderer macht’s" steht, sollte man also lieber nicht wörtlich nehmen.

Zur Teamfähigkeit passt auch Platz drei im Soft-Skill-Ranking: Die Fähigkeit, gut zu kommunizieren, hoben Unternehmen in mehr als vier Millionen Stellenanzeigen als Anforderung hervor. Daneben erfreuen sich aber auch klassische Tugenden wie Zuverlässigkeit (3,9 Millionen Nennungen), Sorgfalt (2,3 Millionen) und Verantwortungsbewusstsein (2,1 Millionen) nach wie vor hoher Wertschätzung bei den Arbeitgebern. Flexibilität (3,2 Millionen) ist etwas häufiger gefragt als Strukturiertheit (2,1 Millionen).

Relativ spät, auf Platz 9 des Rankings, taucht der Begriff Belastbarkeit auf. Vielleicht ein Hinweis darauf, dass es sich Unternehmen in Zeiten von Fachkräftemangel nicht mehr leisten können, zu viele Bewerber abzuschrecken. Freundlichkeit steht jedenfalls laut der Auswertung ebenso hoch im Kurs.

Tabelle: Top 10-Soft Skills in Stellenanzeigen

Teamfähigkeit 7,3 Millionen Selbstständigkeit 5,7 Millionen Kommunikationsfähigkeit 4,1 Millionen Zuverlässigkeit 3,9 Millionen Flexibilität 3,2 Millionen Sorgfalt 2,3 Millionen Verantwortungsbewusstsein 2,1 Millionen Strukturiertheit 2,1 Millionen Belastbarkeit 1,8 Millionen Freundlichkeit 1,7 Millionen

Quelle: Index Research; Auswertung von rund 11 Millionen Job-Annoncen von Oktober 2021 bis November 2022