Was braucht eine Stadt, damit Menschen dort gerne wohnen? Ein sicheres Umfeld, ausreichend Gründflächen, wenig Stressfaktoren, aber einen hohen Freizeitwert und am besten auch gute Luft. Doch wer heute in einer Stadt lebt, will mehr: Sozial- und Gesundheitsversorgung, kurze Wege zur Arbeit, viel Urlaub und kurze Arbeitszeiten. Doch wo auf der Welt wird das schon geboten?

Das Unternehmen Kisi, ein Spin-off der TU München, hat sich 20 Städte genauer angesehen und anhand von 40 Kriterien ein Ranking erstellt. Als Quellen für die Untersuchung dienten Eurostat, die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD), die Weltbank, der World Happiness Report und die Weltgesundheitsorganisation.

Drei deutsche Städte unter den Top 10

Die gute Nachricht: Gleich drei deutsche Städte schaffen es in die Top 10. Doch deutlich stärker sind skandinavische Metropolen vertreten. Drei Hauptstädte sind in den Top 5. Besonders auffällig sind aber die Städte, die beim Ranking kaum eine Rolle spielen. So ist Vancouver auf Platz 10 die erste nicht-europäische Stadt im Ranking, die vorderen Plätze machen Europas Metropolen unter sich aus. Auf Platz 30 landet mit Sao Paulo die erste südamerikanische Stadt im Ranking, Asiens beste Platzierung ist Singapur auf Platz 32. Beide Städte haben ein Gesamtergebnis von 37,5 und 36,4 von 100 möglichen Punkten - diese Top-Bewertung kann der erste Platz für sich behaupten.

Die gesamte Studie und sämtliche Unterkategorien finden Sie hier.