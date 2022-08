von Wiebke Tomescheit Im Jahr 1994 war Amazon noch ein kleines Start-up aus Seattle, kein milliardenschwerer Weltkonzern. Doch an seine potenziellen Mitarbeiter hatte Jeff Bezos bereits hohe Ansprüche.

Heute ist Jeff Bezos, 58, längst mehr als ein bloßer Unternehmer. Meist wird er mit der Bezeichnung "Milliardär" vorgestellt, er herrscht über ein Handels- und Unterhaltungsimperium, baut Raketen, irritiert mit der ein oder anderen Äußerung, Haltung oder Entwicklung seines Privatlebens ebenso wie mit den Arbeitsbedingungen in den Amazon-Lagerhäusern, über die er wacht. Doch einst war selbst ein Jeff Bezos nur ein Mann Anfang 30, der Bücher übers Internet verkaufen wollte.

Um sein 1994 noch in den Kinderschuhen steckendes Imperium zum Wachsen zu bringen, brauchte er allerdings Mitarbeiter – selbst ein Jeff Bezos schafft so etwas nicht allein. Der damals noch in Seattle beheimatete Visionär schaltete deshalb eine Stellenanzeige – die schon ein wenig erahnen ließ, wie seine Haltung zu Arbeitsmoral aussieht. Denn bereits damals verlangte er von Bewerbern eine ganze Menge.

Jeff Bezos erwartet extremen Einsatz

In der Anzeige, die gerade auf Twitter die Runde machte, wird etwa gefordert: "Sie müssen Erfahrung darin haben, große und komplexe (und trotzdem leicht zu wartende) Systeme zu gestalten und zu bauen, und Sie sollten das in einem Drittel der Zeit können, die Experten dafür für nötig halten." Ein Uni-Abschluss in Informatik wäre ihm zudem sehr recht, "außergewöhnlich gutes Kommunikationstalent ist unbedingt erforderlich", Kenntnisse im Umgang mit Servern und HTML seien nett, "aber nicht unbedingt notwendig". Kandidaten müssten aber bereit sein, für den Job nach Seattle zu ziehen.

Bezos wünschte sich allerdings nicht nur kenntnisreiche, kommunikative und überirdisch schnelle Mitarbeiter, sondern verspricht den potenziellen Bewerbern auch entsprechend qualifizierte Kolleg:innen: "Erwarten Sie talentierte, motivierte, tiefgründige und interessante Mitarbeiter." Nun gut.

Bewerber hätten guten Deal gemacht

Ob man wirklich für Amazon und Bezos arbeiten möchte, das muss man sich vorher vermutlich gut überlegen. Was allerdings damals ein vermutlich ziemlich guter Deal war: Die Mitarbeiter der ersten Stunde erhielten allesamt Anteile am Unternehmen – auch in der Stellenanzeige wird auf diesen Punkt hingewiesen. Falls einer der damaligen Kandidaten an diesen festgehalten hat, wären die Anteile heute natürlich enorm viel Geld wert.

Quellen: Twitter, "t3n"