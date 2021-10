Der deutsche Jobmarkt zieht weiter an. Eine Auswertung von Stellenanzeigen zeigt, in welchen Branchen gerade besonders gesucht wird.

Wer sich die Zahlen des Arbeitsmarktes anschaut, sieht da nicht mehr viel von Coronakrise. Im September sank die Zahl der Arbeitslosen um 114.000 gegenüber August und um 382.000 gegenüber September 2020. "Die gute Arbeitsmarktentwicklung setzt sich fort", heißt es im aktuellen Monatsbericht der Bundesagentur für Arbeit.

Die Statistiker der Arbeitsagentur sprechen von einer Herbstbelebung, in der Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung auch saisonbereinigt deutlich sinken. Zugleich nehme die Zahl der Kurzarbeiter weiter ab. Der Einfluss der Corona-Krise auf die Zahlen sei zwar noch sichtbar, werde aber kleiner. Und vor allem: "Die gemeldete Nachfrage nach neuen Mitarbeitern blieb im September hoch."

Plus 70 Prozent Stellenanzeigen

Die Zahlen der amtlichen Statistik decken sich mit dem, was das Jobportal Stepstone derzeit bei den Stellenanzeigen sieht. Aktuell seien 70 Prozent mehr neue Stellen ausgeschrieben als noch vor einem Jahr, hat eine Analyse des Jobportals ergeben. Nach einem Jahr voller Unsicherheit sieht Stepstone nun beste Chancen für Jobwechsler, insbesondere auch für Quereinsteiger. "Die aktuelle Jobsituation ist ideal für all diejenigen, die in Erwägung ziehen, einmal etwas ganz anderes zu machen. Sei es, einen neuen Job auszuprobieren oder in eine andere Branche zu wechseln", sagt Stepstone-Experte Tobias Zimmermann.

Dass die Unternehmen einstellen wollen, zeigt sich auch daran, in welchem Bereich die Zahl der neu geschalteten Stellen besonders gestiegen ist. Im Personalwesen habe sich die Zahl seit September letzten Jahres verdoppelt, berichtet Stepstone. Insbesondere im Recruiting herrsche großer Bedarf. Aber auch in den Branchen Einkauf und Logistik verzeichnet das Stellenportal eine Verdopplung der Zahlen. Zudem wird im Handwerk händeringend gesucht, die Nachfrage nach Handwerkern und Handwerkerinnen stieg um 84 Prozent. Auch in der Verwaltung (plus 74 Prozent) und im Vertrieb (plus 41 Prozent) wird vermehrt nach Verstärkung gesucht.

Dass die Zahlen der neu geschalteten Stellenanzeigen im Vergleich zum Vorjahr so explodieren, hat zum Teil damit zu tun, dass die Corona-Lage vor einem Jahr noch deutlich unsicherer war als heute. Aber selbst im Vergleich mit Vor-Corona-Zahlen von Anfang März verzeichnet Stepstone aktuell mehr neue Stellenanzeigen. Gute Voraussetzungen, um auch die letzten Reste des Corona-Dämpfers auf dem Jobmarkt abzuschütteln. Die Statistiker der Arbeitsagentur schätzen, dass die Zahl der Arbeitslosen aufgrund der Corona-Krise derzeit noch um etwa 230.000 Personen erhöht ist. In der Spitze, im Sommer 2020, hatte der Corona-Effekt trotz Kurzarbeit noch bei 640.000 zusätzlichen Arbeitslosen gelegen.

Quellen: Bundesagentur für Arbeit / Stepstone