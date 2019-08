Ob morgens um fünf Uhr oder am späten Abend: Taxis fahren immer. Für Gäste ist das praktisch - und mitunter ziemlich teuer. Düsseldorf ist Deutschlands teuerste Stadt beim Taxi fahren, hat das Kreditportal Vexcash herausgefunden. Auch in Hamburg wird es vergleichsweise richtig teuer. Günstiger ist es in Dortmund und Bonn. Doch was kommt von diesem Betrag beim Taxifahrer an? Was verdient ein Taxifahrer in Deutschland?

Eine Anfrage von der Partei Die Linke im Bundestag aus dem vergangenen Jahr zeigt: Von den rund 39.000 Taxifahrern verdienen viele unterhalb der Niedriglohnschwelle von 2056 Euro (brutto) im Monat. Die Daten stammen von der Bundesagentur für Arbeit aus dem Jahr 2015. Die Hälfte aller Fahrer verdient 1503 Euro oder noch weniger im Monat. Auch für Taxifahrer gilt der Mindestlohn von aktuell 9,19 Euro pro Stunde.

Der Präsident des Deutschen Taxi- und Mietwagenverbands, Michael Müller, sagte 2017 zur "DPA", dass Bezahlung nach dem Mindestlohn nicht "der Kracher" sei. Aber Provisionen würden die Lohnuntergrenze sichern. Außerdem kämen noch Trinkgelder von 10 bis 15 Euro pro Schicht dazu.

Das Hamburger Taxiunternehmen Hansa Taxi zahlt an Anfänger ein Gehalt von 1.800 bis Euro 2.200 (brutto) plus Trinkgeld. Dies kommt durch den gesetzlichen Mindestlohn plus Zuschläge an Feiertagen und bei Nachtschichten zustande.

Selbstständige Taxifahrer haben es schwer

Allerdings: Viele Taxifahrer sind nicht angestellt, sondern arbeiten selbstständig. Laut einem Bericht der "Zeit" gab es 2015 rund 3200 behördlich zugelassene Taxis in Hamburg. 1830 davon wurden von Einzelunternehmern gefahren, also von selbstständigen Taxifahrern. Die Zahl sinkt rapide, da sich der Job kaum noch lohnt. Auf einem Taxi-Blog schreibt ein Fahrer: "Mindestens 8,50 € pro Stunde sollte also jeder ehrliche Unternehmer, zumindest auf den Monat umgerechnet, bezahlen. Leider wird dies nicht überall wirklich eingehalten. Deutlich mehr als den Mindestlohn wird man zumindest in Berlin kaum verdienen, was es wenigstens recht einfach macht, den Verdienst zu berechnen. Leider, möchte man anmerken."

Doch beim Gehalt tut sich was - denn neue Akteure kommen auf den Markt. So bietet das Öko-Taxi-Unternehmen Clever Shuttle 11 Euro Stundenlohn plus maximal 1,50 Euro Bonus stündlich. Dazu kommt ein Nachtzuschlag von 25 Prozent und Überstunden werden bezahlt.

Weitere Teile der Verdienst-Serie:

- Was verdient eine Aldi-Kassiererin

- Was verdient eine Stewardess?

- Was verdient man bei McDonald's?

- Was verdient man als Müllmann?

- Was verdient eigentlich eine Putzfrau?

- Was verdient man als Schaffner?

- Was verdienen Kfz-Mechaniker?

- Was verdient ein DHL-Bote?

- Was verdient ein Arzt in einer Klinik?

- Was verdienen Piloten?