von Eugen Epp Die 91-jährige Betty Glover hat ihr gesamtes Leben lang gearbeitet – und hatte dennoch keine Chance, aus eigenen Mitteln ihren Ruhestand zu finanzieren. Dank Spenden kann sie nun trotzdem ihren Job aufgeben.

Betty Glover ist schon 91 Jahre alt und Urgroßmutter. Doch in ihrem hohen Alter arbeitet die Frau aus dem US-Bundesstaat Oregon immer noch – nach eigenen Angaben geht sie seit sieben Jahrzehnten ununterbrochen einer Arbeit nach. Seit zehn Jahren sitzt sie in einem Supermarkt an der Kasse, vorher war sie bei einer Dachdeckerfirma angestellt. In einem Alter, in dem andere schon längst ihre Rente genießen.

Doch die finanziellen Mittel bei Betty Glover reichten nicht aus, um sich zur Ruhe zu setzen. So arbeitete sie weiter und weiter – bis allerdings auch ihre Gesundheit sie zuletzt mehr und mehr im Stich ließ. Da ihre Sehkraft stark nachließ, wurde der Job für sie immer schwieriger. Also versuchte Glover, Spenden für ihren Ruhestand zu sammeln. Und hatte damit durchschlagenden Erfolg.

Im Ruhestand will sie Zeit mit ihren Enkeln verbringen

Auf der Plattform GoFundMe legte sie eine Spendenkampagne an. "Um in den Ruhestand zu gehen, muss ich den Wohnwagen, in dem ich lebe, abbezahlen. Wenn ich das schaffe, werde ich genug haben, um die Miete für den Stellplatz, die Lebensmittel und die Medikamente zu bezahlen, die ich brauche", erklärte sie ihre Situation. Und tatsächlich fanden sich hunderte wildfremde Menschen, die bereit waren, die alte Frau finanziell zu unterstützen.

Ursprünglich hatte Glover ein Ziel von 40.000 US-Dollar (umgerechnet 36.000 Euro) angegeben, der Betrag sollte ausreichen, um ihre Kosten zu decken. Mittlerweile ist die Summe bei weitem übertroffen, mehr als 70.000 US-Dollar (umgerechnet 63.000 Euro) sind bisher zusammengekommen.

"Ich bin überwältigt von der Unterstützung und der Großzügigkeit", freut sich Betty Glover. Am 1. Mai wird ihr letzter Arbeitstag im Supermarkt sein. Danach hat sie hoffentlich noch viele Jahre, in denen sie ihren verdienten Ruhestand genießen kann – auch wenn auf sie eine große Umstellung zukommt: "Ich kenne ja nichts anderes als Arbeit." Dennoch möchte sie nun mehr Zeit mit ihren Enkeln verbringen.

Quelle: GoFundMe

