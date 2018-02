Einem Lieferanten öffnen sich jeden Tag viele Türen und geben Blick auf skurrile Geschichten frei. Bei Reddit wurden nun die besten geteilt - mit Fokus auf Nacktes. "Ein Mann, der nur einen Bademantel trug, machte mir die Tür auf - und fragte, ob ich mitmachen will. Ich warf einen Blick an der Tür vorbei und sehe zwei nackte Frauen auf dem Bett. Ich gab ihm die Pizza und ging" (Reddit-User "Mr_bananasham") Ein anderer Fahrer wurde von seinem etwa 70-jährigen Kunden gefragt, ob er irgendwelche Sex-Shops in der Gegend kenne. "Ich öffnete die Tür und sah knapp 20 Kilo Heroin oder sowas auf dem Tisch liegen. Der Typ zog ein gigantisches Bündel Zwanziger heraus, um zu bezahlen", (Reddit-User "GhostGhillie141") Auch zum Mitkiffen wurden viele aufgefordert. "Zwei Typen fragten, ob ich mal an der Bong ziehen will, als Trinkgeld. Als ich höflich ablehnte, fragten sie ob ich 'so ne Art beschissener Drogenbulle' sei. Ich erklärte, dass ich ja noch zurückfahren musste und sie erwiderten 'Ja, das ergibt Sinn.'" (Reddit-User "Trigger93") Auch bei den Nackten geht es aber nicht immer um Sex. "Mir machte mal ein recht attraktives Mädchen die Tür auf, die einfach komplett nackt war", erzählt Reddit-User "Yabs". "Es war in keiner Form sexuell, es war einfach so. Ein ganz normales Geschäft, nur halt nackt. Sie versuchte sich nicht hinter der Tür zu verstecken, als ob sie gerade aus der Dusche kam. Sie machte einfach die Tür weit auf und stand da so. Vielleicht war sie Nudistin, wer weiß."