von Katja Michel Der Chocolatier Josef Zotter über die heilsame Wirkung der Dekadenz, echten Luxus – und Schneckenschokolade.

Herr Zotter, Sie sind Schokoladenfabrikant. Haben Sie sich damit einen Kindheitstraum erfüllt?

Mein Traum war, nach Amerika zu gehen. Ich wollte weg aus der Oststeiermark. Mir schwebte eine Vom-Tellerwäscher-zum-Millionär-Geschichte vor. Deswegen bin ich in die Gastronomie gegangen, das war meine Fluchtmöglichkeit. Die Umgebung hier war früher sehr armselig und ich hungrig nach Erfolg.

Ging Ihr Plan auf?

In den 80er-Jahren war ich Patissier im The Pierre, einem Luxushotel am Central Park in New York. Ich bin dann darauf gekommen, dass Millionär sein gar nicht so lustig ist.