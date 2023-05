US-Großbank JPMorgan Chase kauft angeschlagene First Republic Bank – so kam der Deal zustande

Die amerikanische Großbank JPMorgan Chase hat die angeschlagene First Republic Bank gekauft und ist damit noch weiter gewachsen. Wie der Deal zustande kam und welche Rolle JPM-Chef Jamie Dimon spielte. James Politi, Colby Smith, James Fontanella-Khan, Stephen Gandel und Brooke Masters

Nach Wochen der Ungewissheit und einer letzten langen Gesprächsrunde lag das Schicksal der First Republic Bank schließlich in den Händen von JPMorgan Chase. Jamie Dimons Großbank stand im Mittelpunkt First Republic-Diskussionen, seit sich das angeschlagene Institut aus Kalifornien in diesem Jahr als Schwachstelle des Sektors entpuppt hatte. Innerhalb von zwei Monaten ist JPMorgan nun vom Berater zum Einleger zum Käufer der First Republic geworden.