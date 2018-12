Hier werden riesige Mengen von Kakerlaken gezüchtet. Dafür werden ebenfalls riesige Mengen Küchenabfall verwendet. Ort des Geschehens dieser Tage: Verschiedene Regionen in China. Der Küchenabfall wird in der Regel kurz vor Tagesanbruch geliefert und dann mittels Leitungen an die Schaben in ihren Beton-Behältern verfüttert. Eine Art, mit wachsenden Mengen von Bio-Müll umzugehen, wie Li Hongyi sagt, die 28jährige Leiterin einer Landwirtschafts- und Lebensmittel-Firma hier in der Provinz Shandong. O-Ton: "Erstens können die Kakerlaken den Küchenabfall sehr schnell verarbeiten. Das ist das Besondere an deren Art, sich zu ernähren. Zum Beispiel kann der Inhalt eines solchen Behälters in zwei Stunden verspeist. Zweitens können sie den Müll sehr gut nutzen. Und dann haben wir Menschen qualitativ hochwertiges Protein-Nahrung vorliegen, also die toten Kakerlaken. Wir können also Müll in Neues verwandeln, in neue Ressourcen." In diesem abgelegenen Dorf in der süd-westlichen Provinz Sichuan greift der 47-jährige Li Bingcai diese Art von Projekt auf. Früher verkaufte er Handys, dann investierte er einen großen Geldbetrag in seine eigene Kakerlakenzucht. Heute verkauft er die Produkte der Zucht an Schweinefarmen, Fischereien und Firmen, die mit Chinesischer Medizin arbeiten. O-Ton: "Manche Leute finden das merkwürdig, was ich jetzt tue. Sie fragen sich wohl, warum ich mein früheres Geschäft aufgegeben habe. Naja, ich denke, es hat große Vorteile und wird die Gesellschaft voranbringen. Der wirtschaftliche Nutzen ist enorm, und mein Vorhaben ist, anderen Dorfbewohnern zu Wohlstand zu verhelfen, wenn sie bereit sind, mir zu folgen." Eine wachsende Bevölkerung weltweit führt zu wachsenden Mengen an Müll, der Bedarf an Nahrung wächst. Insofern mögen die Kakerlaken in mancher Hinsicht Lücken relativ sinnvoll füllen. Und auch das jüngste Verbot anderweitiger Nutzung von Küchenabfällen angesichts der afrikanischen Schweinepest hat das weitere Wachstum der "Kakerlakenwirtschaft" durchaus belebt.