Wann ist der richtige Zeitpunkt für Karriere? Wie oft kann ich nach einer Gehaltserhöhung fragen? Und was sollten vor allem Frauen im Job beachten? Simone Menne, Multiaufsichtsrätin und Gastgeberin des stern-Podcasts "Die Boss", gibt Tipps für beruflichen Erfolg. Von Oliver Creutz und Sarah Stendel

Im stern-Podcast "Die Boss – Macht ist weiblich" sprechen Spitzenfrauen unter sich: Gastgeberin ist Deutschlands mächtigste Aufsichtsrätin Simone Menne (unter anderem BMW, Deutsche Post DHL, Henkel). Sie trifft Chefinnen aus allen Gesellschaftsbereichen, um mit ihnen über ihr Leben und ihre Karriere zu reden. Am 13. Oktober startet die dritte Staffel, los geht es mit einer Folge über Frauen in der Gründerszene mit der Unternehmerin und Autorin Verena Pausder. Außerdem können sich die Hörer*innen auf spannende Gespräche unter anderem mit der slowenischen Sterneköchin Ana Roš, der Vizepräsidentin des EU-Parlaments Katarina Barley oder der Europachefin von Facebook, Angelika Gifford, freuen.

Zum Start der dritten Staffel haben wir Simone Menne nach ihren besten Karrieretipps für Frauen gefragt.

Frau Menne, zu welchem Zeitpunkt im Leben sollte man sich entscheiden, eine Karriere anzustreben?

Viele Menschen, die Karriere machen, waren in Schulzeiten Mannschaftskapitän oder Klassensprecherin. Das heißt nicht, dass man in den ersten Jahren sagt, ich möchte Vorständin werden. Man kann auch Karriere machen, indem man eher wissenschaftlich arbeitet. Das ist eine spätere Weichenstellung, nachdem man sich schon etwas ausprobiert hat: Liegen mir mehr die Führung und das Generalistische, wenn ich nichts selber am besten, aber gut Mitarbeiter führen kann? Oder bin ich mehr die Forscherin, die Einfluss nehmen will durch meine Stimme und meine Bücher? Das ist auch eine Karriere.

Was sollte eine Frau unbedingt wissen, die eine Karriere im Management oder als Gründerin anstrebt?

Ich finde das Schwierigste die Fremdbestimmung. Dass man einen Kalender hat, der maßgeblich von vielen anderen gefüllt wird. Da muss man sehr klar und deutlich die eigenen Prioritäten durchboxen. Eine weitere Sache ist sicher, dass man oftmals auch Häme aushalten muss, intern wie extern. Und die dummen Sprüche, die kommen, wenn es etwa heißt: "Für eine Mutter und Managerin sind Sie aber sehr schlank." Solche Sätze sind grenzwertig sexistisch. Da muss auch austeilen und zurückhauen können, das ist Teil des Spiels.

Wie lernt man dieses Zurückhauen?

Mädchen lernen das in ihrer Kindheit weniger. Mädchen spielen schon sehr früh Kommunikationsspiele: Wir gehen zusammen in die Schule, oder wir machen einen Einkaufsladen. Wohingegen Jungs sich vielmehr mit Kampfspielen beschäftigen: Wer ist der Stärkste, der Beste, der Schnellste? Im Anfang der Karriere helfen Kommunikation und Teamfähigkeit, aber ab einer bestimmten Hierarchieposition kippt das: Ab dann müssen Sie kämpfen. Das fällt Frauen häufig schwerer.

Was ist besser für eine Karriere: Drängeln oder Geduld?

Drängeln. Man darf nicht darauf warten, dass man entdeckt wird. Man muss einen langen Atem haben, darf dabei aber nicht passiv bleiben. Doch Frauen, die drängeln, passen nicht so ins Bild und wirken eher nervig. Das ist ein Balanceakt.

Wie bilden Frauen Netzwerke, auch firmenübergreifend?

Es gibt mittlerweile Netzwerke für unterschiedliche Spezies. Wer danach googlet, findet sie. Etwa Digital Global Women. Oder das Team Nushu. Es gibt auch Netzwerke für Steuerfachfrauen. Und für European Business Women. Es gibt den Verband Deutscher Unternehmerinnen. Man muss für sich selbst überlegen, was will ich mit dem Netzwerk? Will ich mit seiner Hilfe berufliche Fragen klären, etwa als Vorständin unter anderen Vorständinnen? Und wenn es darum geht, wie bringe ich Familie und Karriere zusammen, dann gehen Sie zu Working Moms. Es reicht nicht zu sagen, ich möchte mich mit anderen Frauen unterhalten und Prosecco trinken.

Wie sinnvoll sind Dienste wie LinkedIn?

Ich habe gerade Frauen mit Exotenfächern empfohlen, auf LinkedIn zu veröffentlichen. Dadurch bekommen sie Sichtbarkeit. Und dann kommen tatsächlich Headhunter. Wer etwa in der Pharmaindustrie ist und sich fürs Digitale interessiert, sucht sich die Gruppe „Digital Health“. Dann schreiben Sie da mal einen Artikel. Oder kommentieren einen anderen Artikel. Man kann sich auf diese Weise eine Reputation erarbeiten.

Wie regelmäßig sollte man um eine Gehaltserhöhung verhandeln?

Wenn die Stelle gleichgeblieben ist, würde ich erst nach drei Jahren fragen. Wenn man etwas dazubekommen hat, sollten Sie sofort fragen. Ebenso wenn eine Frau herausfindet, dass ein männlicher Kollege in der gleichen Position mehr verdient. Außerdem: Lancieren Sie mal eine Bewerbung, selbst wenn Sie gar nicht wechseln wollen. So finden Sie etwas über Ihren Marktwert heraus. Tatsache aber ist: Frauen fragen viel zu selten! Ich habe in meinem Leben nie um eine Gehaltserhöhung gebeten, und das war natürlich blöd.

