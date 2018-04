Nach Schätzungen werden jährlich in der Welt rund 20 Milliarden Euro für Kaugummis ausgegeben. Produkte, die dann oft irgendwo auf der Straße landen. Hinzukommt, dass allein in Großbritannien umgerechnet etwa 65 Millionen Euro für die Säuberung der Straßen von dem klebrigen Kau-Zeitvertreib ausgegeben werden müssen. Einen sinnvollen Ausweg aus diesem Dilemma könnte dank dieser Innovation gefunden worden sein. Anna Bullus hat die Firma Gumdrop gegründet, die eine Recyclingkette für alte Kaugummis vorsieht. Denn sie erkannte hinter dem alten Kaugummi vor allem den Rohstoff: "Es ist eigentlich eine synthetische Form von Kautschuk, die wir für alle möglichen Dinge verwenden. Unter anderem bei Fahrrad-Reifen. Natürlich handelt es sich bei Kaugummis um eine essbare Variante. Es ist also ein unglaublich nützliches Material und es landet einfach auf unseren Straßen. Dabei könnten wir damit doch etwas deutlich Besseres machen." Acht Jahre hat sie für dieses Projekt geforscht. Und einen Weg gefunden, die Kaugummis in Rohmaterial zu verwandeln. Der Trick lag nun darin, die Leute dazu zu bringen, ihre Kaugummis nicht auf den Boden zu werfen. Doch dank der schlauen Positionierung von speziellen Mülleimern seit dem Jahr 2015, hat das Konzept schon erste Erfolge zu verzeichnen. An manchen Orten ist die Verschmutzung um 90 Prozent zurückgegangen. Gum-tec, so heißen die Pellets, die aus alten Kaugummis hergestellt werden. Die Weiterverarbeitung von Gum-tec wird dann jedoch von anderen Firmen gemacht. Sie verwandeln das, was mal ein altes Kaugummi war, unter anderem in Kaffeebecher oder wie hier Schuhsohlen und Gummistiefel.