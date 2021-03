"Öko-Test" hat sich Zahnpasta für Kinder mal genauer angeschaut. Lesen Sie hier, welche drei Zahncremes mit der Bestnote "sehr gut" überzeugen und welche Marken durchgefallen sind.

Damit "Karius und Baktus" nicht kommen, müssen wir uns gründlich die Zähne putzen – das wissen sogar die Kleinsten! Doch bei einer ordentlichen Zahnpflege kommt es auch auf die Zahnpasta an. Und da fällt so manchen Eltern die Entscheidung im Drogeriemarkt schwer: Lieber das teure Naturprodukt, oder tut es vielleicht auch die günstige Variante?

Klar, wenn die Zahnpasta schön aussieht, eine Prinzessin oder ein süßes Tier drauf ist, dann ist das meist schon ein kleiner Ansporn für die Kleinen, sich die Zähne zu putzen. Doch nicht nur auf das Äußere, vor allem auf die Inhaltsstoffe kommt es an. "Öko-Test" hat deshalb einmal genau hingeschaut und dabei festgestellt, dass beispielsweise im "Tabaluga Zahngel für Kinder mit Erdbeergeschmack" Zucker enthalten ist, der laut Experten in einer Zahnpasta – vor allem für Kinder – nichts zu suchen hat. Zu einer ähnlichen Erkenntnis kamen die Tester beim "Logodent Happy Kids Erdbeer-Zahngel", auch hier wurde eine Mischung aus Glucose, Maltose und Maltotriose gefunden. Bemängelt wurde außerdem, dass in vier der getesteten Zahnpasten der Inhaltsstoff Polyethylenglykole (PEG) enthalten ist, der die Haut durchlässiger für Fremdstoffe machen kann. Beobachtet wurde das in den Produkten "Odol-Med 3 Fruchtkick Erdbeer- und Minz-Geschmack", "Blend-A-Med Blendi Gel Erdbeergeschmack", "Oral-B Baby Zuckerfrei Fluorid Zahncreme" und "Oral-B Kids Zuckerfrei Fluorid Zahn-creme Frozen II".

Fluorid: gut oder böse?

Wenn es um Fluorid in Kinderzahnpasta geht scheiden sich die Geister – die einen sagen, es sei schädlich für Kinder, die anderen sind vom Gegenteil überzeugt. Laut "Öko-Test" gilt: Nicht zu wenig, aber auch nicht zu viel. "Nicht zu wenig, weil gut belegt ist, dass Fluorid Karies entgegenwirkt, wenn Kinder genug davon erhalten. Nicht zu viel, weil das zu Fluorose führen kann. Diese Krankheit greift die Zähne an, sie zeigt sich durch weiße Flecken", heißt es im "Öko-Test"-Bericht. Wichtig sei in jedem Fall ein Hinweis auf der Zahnpasta, dass bei zusätzlicher Fluorid-Aufnahme ärztlicher Rat einzuholen sei. Schließlich sollte eine Überdosierung bei Kindern vermieden werden. Dieser Hinweis fehle bei den Produkten "Blend-A-Med Blendi Gel Erdbeergeschmack" und auf der "Oral-B Baby Zuckerfrei Fluorid Zahncreme".

Auch wenn die Experten an der ein oder anderen Stelle Dinge zu bemängeln hatten, so sind sie im Großen und Ganzen mit den Ergebnissen zufrieden, denn in einigen Punkten haben sich die Zahncremes verbessert: "Anders als im Test von 2019 haben sie diesmal kein Problem mit Aluminium, Antimon, Blei, Cadmium oder Zink. Die Messwerte dieser Elemente waren in der Laboranalyse unauffällig", heißt es im Bericht seitens Öko-Test.

Und auch einen weiteren Aspekt merken die Experten an: "Die Qualität hängt nicht vom Preis ab. Und auch der häufig angebrachte Rat, bei Kosmetika im Zweifel zu zertifizierter Naturkosmetik zu greifen, gilt hier so pauschal nicht." Und das zeigt sich auch im Testergebnis! Beispielsweise schneidet das Naturprodukt "Alverde Kinder Zahngel" für 1,75 Euro mit dem Testergebnis "gut" im direkten Vergleich schlechter ab, als die Discounter Zahncreme "Today Dent Kids Zahncreme" von Penny/Rewe für nur 33 Cent – diese wurde von Öko-Test nämlich mit "sehr gut" bewertet.

Drei der besten Kinder-Zahncremes

Zehn der getesteten Kinder-Zahncremes haben im "Öko-Test" mit der Bewertung "gut" abgeschnitten. Ganze 15 Produkte konnten sogar mit der Bestnote "sehr gut" überzeugen. Darunter sind zum Beispiel:

Bevola Dental Kids Zahngel (Kaufland), ca. 0,30 Euro pro 50 ml – eine Tube (100 ml) kostet demnach nur 60 Cent

Elmex Kinder-Zahnpasta (Colgate-Palmolive), ca. 1,95 Euro pro 50 ml

Die Schlusslichter im Test

Erfreulich ist, dass von allen 35 getesteten Kinder-Zahncremes nur zwei das Gesamturteil "ungenügend" und eine das Urteil "mangelhaft" erhalten haben. Dieses sind die Produkte:

Oral-B Baby Zucker-frei Fluorid Zahncreme (Procter & Gamble) für ca. 1,33 Euro pro 50 ml

Oral-B Kids Zucker-frei Fluorid Zahncreme Frozen II (Procter & Gamble) für ca. 1,33 Euro pro 50 ml

Blend-A-Med Blendi Gel Erdbeergeschmack (Procter & Gamble), für ca. 0,99 Euro pro 50 ml

Den gesamten Artikel können Sie gegen Gebühr bei "Öko-Test" lesen.