von Christine Leitner Klimafreundlich einkaufen zu gehen, ist gar nicht so einfach. Forscher haben nun einen neuen Vorschlag: Warnhinweise auf Lebensmitteln. Aber sind die wirklich besser als die bekannten Klima-Label? Andreas Winkler von Foodwatch mit einer Einschätzung.

Herr Winkler, stellen Sie sich Folgendes vor: Sie stehen im Supermarkt und auf der Packung vom Rinderhack prangt ein Bild von einem Waldbrand. Würden Sie das Produkt trotzdem kaufen?

Es ist schwierig so eine hypothetische Frage zu beantworten. Ich weiß, welchen klima- und gesundheitsschädlichen Effekt zu viel Fleischkonsum haben kann. Und vielen Menschen geht es wahrscheinlich ähnlich. Trotzdem wird weiterhin viel Fleisch, Milch, Käse und Co. gegessen. Das Problem ist eben nicht nur das Wissen, sondern auch, dass Fleisch- und Milchprodukte so billig sind.