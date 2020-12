Während die einen noch reden und den anderen langsam mulmig wird, sind sich die Aktivisten und Aktivistinnen der Bürgerinitiative German Zero sicher: Wir können das 1,5 Grad Ziel, das sich Deutschland gesteckt hat, noch erreichen. In dem Nachhaltigkeitspodcast „Ideen für eine bessere Welt“ erklärt Evelyn Bodenmeier, Leiterin Allianzen und Kooperationen der NGO, wie das funktionieren kann.

Bis spätestens 2035 soll Deutschland klimaneutral sein – das fordert die BürgerinitiativeGerman Zero. „Die aktuelle Gesetzgebung der Bundesregierung zielt auf 2050 hin. Das ist aber viel zu spät“, sagt Evelyn Bodenmeier. Die Aktivistin ist Teil der Geschäftsführung der Bürgerinitiative. „Wenn wir so lange warten, wird das umkehrbare Folgen für uns und unsere Umwelt haben. Dann leben wir vermutlich in einer Welt, in der man 1000 Kilometer nördlich und südlich vom Äquator nicht mehr leben kann.“ Um das zu verhindern, arbeitet sie gerade zusammen mit unterschiedlichen Aktivist*innen sowie Klima- und Wirtschaftsexpert*innen ein Gesetzt aus, das im Sommer 2021 dem Bundestag und Bundesrat vorgestellt und im Idealfall auch verabschiedet werden soll. Das zentrale Ziel: Eine Erderwärmung von nicht mehr als 1,5 Grad.

Damit das gelingen kann, ist zum Beispiel ein finanzieller Anreiz im Gesetzesentwurf mit eingeplant. Evelyn Bodenmeier: „Wir werden definitiv eine CO2-Steuer brauchen, die dafür sorgt, dass klimafreundliches Verhalten billiger, und klimaschädliches Verhalten teurer wird.“ Aber auch der Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs und von Windenergie ist ein wichtiges Element. Natürlich sei ihr klar, dass nicht jeder gleich von derartigen Maßnahmen begeistert sein wird. „Aber es geht auch darum eine konkrete Diskussion anzustoßen. Die 1,5 Grad kommen nicht irgendwo her. Wir brauchen sinnvolle Regeln, um sie zu erreichen.“ Bodenmeier lässt keine Zweifel an der Dringlichkeit ihres Anliegens: „Wenn wir jetzt das Ruder nicht herumreißen, wird es in fünf oder sechs Jahren vielleicht zu spät sein. Natürlich werden wir dafür auch einige liebgewonnene Gewohnheiten ablegen müssen. Aber sind wir das unseren Kindern und Enkeln nicht auch schuldig?“

Nachhaltigkeit, Gemeinschaftssinn und Umweltschutz – das sind Themen, die viele von uns bewegen. Doch was bedeutet das für unseren Alltag genau? Auf der Suche nach Antworten und Anregungen für ein bewussteres und nachhaltigeres Leben, trifft Hygge Redakteurin und Moderatorin Yvonne Adamek in ihrem Podcast „Ideen für eine bessere Welt“ alle zwei Wochen spannende Menschen, um mit ihnen über konkrete Projekte und aktuelle Gesellschaftsthemen zu diskutieren.

