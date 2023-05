von Sebastian Sele Nach dem Wegfall der russischen Kohleexporteure importiert Deutschland mehr Kohle aus Kolumbien. Doch vor Ort, in der Provinz La Guajira, führt der Kohleabbau nicht nur zu massiven Umweltschäden – Aktivisten wird sogar mit dem Tod gedroht.

Neben dem Eingang zu Luis Misael Socarras Lehmhaus in einem kleinen Dorf im Nordwesten Kolumbiens hängen eine Aktentasche und eine schusssichere Weste. Der 53-Jährige war schon mehrmals das Ziel von Anschlägen – doch so viele wie in diesem Jahr seien es noch nie gewesen. "Ich fuhr im Auto von der Stadt nach Hause", schildert er eine Attacke aus dem Februar. "Ein Motorrad folgte uns." Vier Kilometer vor seinem Zuhause fielen die Schüsse. Sechs Mal hätten die Täter an der Straßenseite den Abzug betätigt. Drei der Kugeln trafen Socarras’ Wagen, doch der Familienvater hatte Glück. Nachdem er das verdächtige Motorrad bemerkt hatte, wechselte er auf den Rücksitz. Die Kugeln trafen den leeren Beifahrersitz.