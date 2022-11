von Christian Hensen Wer viel hat, kann viel verlieren: Sanktionsbedingt steht der russische Milliardär Alischer Burchanowitsch Usmanow seit Anfang des Jahres im Fokus der westlichen Welt. Seine Jacht, seine Häuser – alles kommt unter die Lupe. Den stern lässt er wissen: Das ist alles beleidigend und unzutreffend.

Für ihn ist es im Westen seit Ausbruch des Krieges in der Ukraine wirtschaftlich ungemütlich geworden: Alischer Burchanowitsch Usmanow, gebürtiger Usbeke, russischer Geschäftsmann und Inhaber der USM Holding, einer Gesellschaft mit zahllosen Unternehmen im Portfolio. Einst zahlte sich das aus: Usmanow wurde zuletzt ein Vermögen von mehr als 13 Milliarden US-Dollar zugeschrieben, ihm sollen viele namhafte Kunstwerke, eine der größten Jachten der Welt und teure Villen in aller Welt gehören.

Geldwäsche und Sanktionsverstöße

Allerdings hat Usmanow offenbar Schwierigkeiten, diese Besitztümer, sofern er sie denn überhaupt sich selbst zurechnet, zu erklären. Erst gestern haben Beamte des Bundeskriminalamts (BKA) laut einem Bericht des "Spiegels" Standorte der Schweizer Großbank UBS durchsucht. Das Ziel: Beweismittel für ein Verfahren wegen Geldwäsche finden, um den russischen Milliardär belangen zu können.

Insgesamt steht eine Summe von mehr als einer halben Milliarde Euro im Raum, die Usmanow alleine dem deutschen Fiskus schulden soll – unter anderem wegen hinterzogener Steuern. Hinzu kommen Strafen für ausgebliebene Warendeklarierungen und anderweitige Vergehen. Die Beamten erhielten nach Informationen des "Spiegels" von Seiten der UBS neun Verdachtsmeldungen der Geldwäsche, die sich zum Teil gegen Usmanow selbst richten, zum Teil mit dessen zahlreichen Briefkastenfirmen in Verbindung stehen sollen.

Schon im September hatten Fahnder deshalb Villen am Tegernsee betreten, die Mega-Jacht "Dilbar" durchsucht und zuletzt ein Kunstlager in Hamburg auf den Kopf gestellt, wo man Gemälde im Wert mehrerer Millionen Euro fand. Auch diese sollen Usmanow gehören und eigentlich zur Dekoration seiner Jacht gehören. Der Oligarch wehrt sich gegen diese Vorwürfe und Verfahren aus der Ferne, er soll sich derzeit in Usbekistan aufhalten.

Usmanows Sprecher meldet sich zu Wort

Aus dessen Hauptstadt Taschkent meldet sich auch Alischer Usmanows Sprecher, den der stern mit den Vorwürfen und den kürzlich erfolgten Durchsuchungen konfrontiert hat. In einem einseitigen Dokument, das der Redaktion vorliegt, lässt der Milliardär seine Lage wie folgt schildern:

"Herr Usmanow und seine Vertreter haben keine offiziellen Mitteilungen in dieser Angelegenheit erhalten und können sich nicht zu den laufenden Ermittlungen äussern. Wie wir bereits erklärt haben, gibt es keine Grundlage für Spekulationen über die angeblich illegalen Aktivitäten von Herrn Usmanow und den Verdacht auf Geldwäsche."

Weiter heißt es: "Herr Usmanow hat den zuständigen Behörden seit Mitte der 2000er Jahre alle Informationen über seine Einkünfte und Ausgaben offengelegt, und diese Informationen wurden von internationalen Wirtschaftsprüfern der Big Four Wirtschaftsprüfungsgesellschaften bestätigt. Die Herkunft seines Geldes ist absolut transparent."

Die Steuerschuld in Deutschland betreffend, äußert sich der Unternehmer wie folgt: "Wir haben bereits früher darauf hingewiesen, dass Herr Usmanow seit 2014 Steuern in dem Land gezahlt hat, in dem seine Hauptinvestitionen getätigt wurden, d. h. in der Russischen Föderation. Dies schloss eine doppelte Besteuerung seiner Einkünfte in Deutschland im Einklang mit dem Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung zwischen Deutschland und Russland aus. Herr Usmanow besuchte Deutschland in erster Linie aus medizinischer Notwendigkeit sowie zu Rehabilitations- und Erholungszwecken."

Oligarchen sind die anderen

Daraus ergibt sich für den Putin-Vertrauten ein ähnliches Bild, wie es auch der Oligarchen-Kollege Andrei Melnitschenko dem stern schilderte. Schon Anfang März ließ Melnitschenko verlauten: "Wir werden diese unbegründeten und ungerechtfertigten Sanktionen anfechten und glauben, dass die Rechtsstaatlichkeit und der gesunde Menschenverstand sich durchsetzen werden. Andrey Melnichenko ist ein internationaler Selfmade-Geschäftsmann, Unternehmer und Investor in die Bildung von Kindern. Er hat keine politischen Bindungen."

Von Usmanow folgte nun ein sehr ähnliches Statement. Sein Sprecher schreibt: "Jede Andeutung von 'Geldwäsche' oder 'undurchsichtiger' oder 'zweifelhafter' Herkunft und 'Verheimlichung' seiner Gelder ist daher falsch und verleumderisch für Herrn Usmanows Ruf. Was die von der EU vorgenommene Charakterisierung von Herrn Usmanow betrifft, können wir Folgendes feststellen: Herr Usmanow hat sein Kapital durch unternehmerische Tätigkeit sowie durch erfolgreiche internationale Investitionen aufgebaut. Er hat sich nie am Privatisierungsprozess in Russland beteiligt, der für viele russische 'Oligarchen' die Hauptquelle ihres Reichtums war."

Oligarchen sind immer die anderen – so lässt sich nahezu jede Antwort der russischen Milliardäre zusammenfassen. Die EU sieht das in ihrer Sanktionsbegründung derweil anders. Dort wird Usmanow unter anderem so beschrieben: "Alisher Usmanow ist ein kremlfreundlicher Oligarch mit besonders engen Beziehungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin. Er wurde als einer der Lieblingsoligarchen von Wladimir Putin bezeichnet. Er gilt als einer der russischen Geschäftsleute, die mit der Verwaltung der Finanzströme betraut sind, deren Position jedoch vom Willen des Präsidenten abhängt. Berichten zufolge hat Herr Usmanow Präsident Putin vertreten und seine geschäftlichen Probleme gelöst."

Mehrere Verfahren parallel

Doch um seine Rolle nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion oder Putin geht es in den laufenden Verfahren ohnehin nicht. Dort wird sich künftig klären, ob Usmanow in den letzten fünf Jahren Geld gewaschen hat und ob er nach der Aufnahme auf die Sanktionsliste der EU gegen das Außenwirtschaftsgesetz verstoßen hat. In diesem zweiten Vefahren wird ihm vorgeworfen, durch die Bezahlung einer Sicherheitsfirma für die Überwachung seiner Villa am Tegernsee dem Verfügungsverbot über eingefrorene Gelder zuwider gehandelt zu haben.