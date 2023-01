Unser Mann in Moskau: Warum ein deutscher Manager in Russland bleibt

von Nils Kreimeier Was ist aus den Russland-Niederlassungen westlicher Unternehmen geworden? Das Ostgeschäft des Logistikriesen Kühne + Nagel übernahm ein ehemaliger Manager. Für ihn gibt es nur ein Mittel: Pragmatismus.

Wenn Perry Neumann sein Geburtsland besuchen will, unternimmt er eine Odyssee: Flug von Moskau nach Kaliningrad. Weiterreise mit einem Fahrer in Richtung Polen. Zweieinhalb Stunden Wartezeit an der russisch-polnischen Grenze. Fahrt nach Danzig. Flug von Danzig nach Frankfurt am Main. Und dann weiter im Mietwagen. Mehr als zwölf Stunden dauert die Reise von Tür zu Tür, und das ist schon schnell. Die meisten Verbindungen aus der russischen Hauptstadt nach Deutschland erfordern deutlich mehr Zeit.