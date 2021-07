Servicekräfte in der Gastronomie haben häufiger mit schwierigen und unfreundlichen Kund:innen zu kämpfen, doch seit der Corona-Pandemie scheint das schlimmer geworden zu sein. Zwei Restaurantbesitzerinnen in den USA machen das öffentlich – und werden dafür gefeiert.

Die Corona-Pandemie mit den dazugehörigen Restriktionen sorgt bei vielen Menschen für angespannte Nerven und diverse Kund:innen scheinen das am Servicepersonal auszulassen. Zwei Restaurant-Besitzerinnen aus Cape Cod in Massachusetts, USA, gingen dagegen vor und schlossen ihren Laden für einen Tag, um ihr Personal zu einem "Tag der Freundlichkeit" (Day of Kindness) auszuführen, damit diese sich von der unhöflichen Kundschaft erholen können.

Besonders schlimm sei es am vergangenen Donnerstag gewesen, berichten die Besitzerinnen in der "New York Times". An diesem Tag hätte ein Kunde die jüngste der Kellnerinnen so schlimm beschimpft, dass sie weinen musste. Der Grund für seine Wut: Sie durfte ihn noch nicht bedienen, weil das Restaurant schlicht noch nicht geöffnet hatte. Diese Situation ist leider kein Einzelfall.

"Inakzeptabel, andere Menschen so zu behandeln"

Auf Facebook beschreiben Brandi Felt Castellano und ihre Ehefrau Regina Felt Castellano, dass viele Kunden immer unfreundlicher werden: "Während viele unserer Gäste und Stammkunden uns freundlich und verständnisvoll behandeln, gibt es täglich einen riesigen Ansturm von denen, die das nicht tun, uns beschimpfen, mit Klage drohen, mein Personal anschreien und zum Weinen bringen." Viele ihrer Servicekräfte seien jung, wären gerade in ihrem allerersten Job tätig oder würden sich während ihres Studiums Geld dazuverdienen. Eine solche Behandlung hätten diese Leute nicht verdient.

In einem Interview erzählt Brandi Felt Castellano, diese Aggressivitäten hätten in der Corona-Pandemie zugenommen. Nach der ersten Schließung seien die meisten Menschen sehr freundlich und zugewandt gewesen, doch seitdem das Restaurant wieder vollständig geöffnet ist, schienen einige Kund:innen nicht zu verstehen, dass viele Läden nach wie vor mit Personal- und Lieferengpässen zu kämpfen hätten. Sie kritisiert die Übergriffigkeit: "Die Leute sind immer unhöflich zu Restaurantangestellten, aber das übertrifft bei weitem alles, was ich in meinen 20 Jahren erlebt habe."

Andere Restaurantbesitzer:innen und Servicekräfte erzählen von ähnlichen Erlebnissen

Auf Facebook reagieren viele Follower:innen, die das Restaurant bereits besucht haben, bestürzt und beschreiben die sehr freundliche und warmherzige Atmosphäre im Restaurant "Apt Cape Cod". Manche Servicekräfte bestätigen die Vorfälle. Einige geben die Schuld der Präsidentschaft von Donald Trump, während der es Einzug hielt, keinen Anstand und Respekt zu zeigen. Doch die meisten lobten das Ehepaar Felt Castellano dafür, für ihr Personal einzustehen und ihm diesen Entspannungstag zu gönnen.

Quellen: Facebook / "New York Times"